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    Трамп назвал условие отмены пошлин на сталь и алюминий

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (345)

    (обновлено: )201
    По словам президента США Дональда Трампа, если Евросоюз откажется от "своих ужасных барьеров и пошлин на импортируемые американские продукты, мы тоже отменим наши".
    Трамп на церемонии подписания распоряжения о новых ввозных пошлинах на сталь и алюминий. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал условие отмены нововведенных пошлин на сталь и алюминий: по его мнению, первый шаг должна сделать Европа и отказаться от пошлин на ввозимые американские товары.

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    "Европейский союз, прекрасные страны, которые так плохо обращаются с США в вопросах торговли, жалуются по поводу пошлин на сталь и алюминий. Если они откажутся от своих ужасных барьеров и пошлин на импортируемые американские продукты, мы тоже отменим наши. Большой дефицит. Если нет, мы обложим налогом автомобили и так далее", — написал американский президент в Twitter.

    ​Трамп ранее подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно, положив начало новой протекционистской политике США и породив страхи торговой войны. При этом, как заявил Белый дом, США допускают исключения из новых пошлин в случае Канады, Мексики, а также других стран, которые убедят США, что их продукция "больше не угрожает национальной безопасности".

    Решение Трампа вызвало шквал критики и опасений со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США. Международный валютный фонд и другие эксперты заявили, что ввозные пошлины могут повредить экономике США, поскольку ряд отраслей зависит от поставок дешевой стали и алюминия, и убытки этих отраслей могут превысить выгоду от восстановления местной металлургии.

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