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    Трамп сделал важное уточнение по введению пошлин на металлы

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    Глава Белого дома подчеркнул, что пошлины не будут вводиться по меньшей мере 15 дней. При этом Трамп отметил, что некоторые такие страны "не платят 100 центов из доллара, а иногда даже 50 центов из доллара".
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 9 мар – РИА Новости Украина. США не будут вводить импортные пошлины на сталь и алюминий по меньшей мере 15 дней, в течение которых будут следить за реакцией своих торговых партнеров, заявил президент Дональд Трамп.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
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    "Пошлины не будут вводиться по меньшей мере 15 дней. Мы посмотрим, кто с нами ведет себя честно, кто нечестно. Отчасти это будут связано с военной (сферой) – кто платит по счетам, кто не платит. Мы субсидируем много богатых стран за счет наших вооруженных сил", — заявил Трамп, выступая со специальным посланием.

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    По его словам, некоторые такие страны "не платят 100 центов из доллара, а иногда даже 50 центов из доллара".

    Накануне, 8 марта, президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия.

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