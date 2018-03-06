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    ЕС пригрозил США пошлинами на джинсы и бурбон

    (обновлено: )10620
    Ответный список ЕС направлен на импорт из США футболок, джинсов, косметики, других потребительских товаров, мотоциклов и прогулочных судов стоимостью около 1 миллиарда евро, а также апельсинового сока, бурбона и кукурузы.
    Джинсы. Архивное фото
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    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Европейский союз намерен ввести пошлину в 25% в отношении импорта ряда товаров из США в качестве ответной реакции на планы американского президента Дональда Трампа ввести пошлины на импорт стали и алюминия, пишет Блумберг со ссылкой на документ Еврокомиссии (ЕК).

    Ответные меры могут коснуться продукции, общий объем импорта которой оценивается в более чем 2,8 миллиарда евро.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
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    "Ответный список ЕС направлен на импорт из США футболок, джинсов, косметики, других потребительских товаров, мотоциклов и прогулочных судов стоимостью около 1 миллиарда евро; апельсинового сока, бурбона (виски – Ред.), кукурузы и других сельскохозяйственных продуктов на общую сумму 951 миллион евро; стали и других промышленных продуктов стоимостью 854 миллиона евро", — пишет агентство.

    Еврокомиссия обсудила данный вопрос с представителями правительств стран ЕС на встрече в понедельник, 5 марта, вечером в Брюсселе. Теперь предложения об ответных мерах ЕК обсудит на заседании в среду, отмечает агентство.

    В начале марта Дональд Трамп заявил, что США вводят импортные пошлины на сталь в размере 25% и на алюминий по ставке 10%. Он отметил, что пошлины будут действовать в течение длительного периода времени. Новые пошлины могут быть введены уже на этой неделе, причем целый ряд политиков, экспертов и международных организаций предупредили, что это может привести к так называемой торговой войне с постоянным повышением пошлин рядом стран. Трамп выразил уверенность, что США легко выиграют торговую войну, хотя многие ученые-экономисты считают, что это вряд ли соответствует действительности.

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