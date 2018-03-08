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    Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (344)

    (обновлено: )34031
    Президент США Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.
    Дональд Трамп
    MANDEL NGAN / AFP

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
    Главные темы в мире: пошлины Трампа, ответ ЕС, Скрипаль, Coca-Cola с градусом

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    "Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и 10% на алюминий", — сказал Трамп. Он обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.

    "Не хотите платить налог — переносите свою фабрику в США, и налога не будет", — заявил Трамп.

    Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не собирается вести торговую войну с США, но будет вынужден принять ответные меры в случае введения Вашингтоном торговых пошлин.

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