Трамп объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия

MANDEL NGAN / AFP

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия.

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"Сегодня я в защиту национальной безопасности Америки ввожу ввозные пошлины на импорт иностранной стали и алюминия. У нас будет пошлина в 25% на сталь и 10% на алюминий", — сказал Трамп. Он обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.

"Не хотите платить налог — переносите свою фабрику в США, и налога не будет", — заявил Трамп.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что Евросоюз не собирается вести торговую войну с США, но будет вынужден принять ответные меры в случае введения Вашингтоном торговых пошлин.