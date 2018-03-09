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    Трамп попал впросак на церемонии одобрения новых пошлин

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    Трамп обратился к одному из рабочих: "Ваш отец смотрит сейчас на вас с небес и гордится вами". Однако, оказалось, что отец этого человека жив.
    Трамп на церемонии подписания распоряжения о новых ввозных пошлинах на сталь и алюминий
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп попал впросак, когда сказал одному из работников сталелитейной промышленности, что его покойный отец гордился бы им. Однако отец этого человека жив и находится в добром здравии.

    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Работники сталелитейной индустрии были приглашены на церемонию подписания распоряжения о новых ввозных пошлинах на сталь и алюминий. Один из них рассказал, что его отец потерял работу в 1980-х годах из-за дешевого импорта.

    "Ужасно смотреть на человека с шестью детьми, который потерял работу", — сказал мужчина.

    "Ваш отец смотрит сейчас на вас с небес и гордится вами", — утешил его Трамп.

    "Он еще жив", — был ответ.

    Трамп под смех присутствующих ответил: "В таком случае, он еще больше гордится".

    Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия.

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