Трамп попал впросак на церемонии одобрения новых пошлин

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп попал впросак, когда сказал одному из работников сталелитейной промышленности, что его покойный отец гордился бы им. Однако отец этого человека жив и находится в добром здравии.

Работники сталелитейной индустрии были приглашены на церемонию подписания распоряжения о новых ввозных пошлинах на сталь и алюминий. Один из них рассказал, что его отец потерял работу в 1980-х годах из-за дешевого импорта.

"Ужасно смотреть на человека с шестью детьми, который потерял работу", — сказал мужчина.

"Ваш отец смотрит сейчас на вас с небес и гордится вами", — утешил его Трамп.

"Он еще жив", — был ответ.

Трамп под смех присутствующих ответил: "В таком случае, он еще больше гордится".

Напомним, 8 марта президент США Дональд Трамп официально объявил о введении пошлин на импорт стали и алюминия.