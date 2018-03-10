К нам едет ревизор. Чего Украине ждать от визита Могерини

Инесса Другова, РИА Новости Украина

11-12 марта Украину с рабочим визитом посетит Верховный представитель ЕС по иностранным делам и по вопросам политики безопасности — вице-президент Европейской Комиссии Федерика Могерини. Она проведет ряд встреч с представителями украинской власти и правительства. В частности, Могерини встретится с президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, министром иностранных дел Павлом Климкиным и министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадимом Чернышом.

"Данный визит пройдет в контексте проведения значимых реформ, связанных с соглашением об ассоциации ЕС-Украина, и станет возможностью подтвердить давнее обязательство Европейского союза перед украинскими гражданами и стремление сделать Украину сильнее", — говорится в сообщении пресс-службы представительства ЕС в Украине.

Кроме того, для обсуждения текущей ситуации в вопросах выполнения Минских соглашений Могерини встретится с главой Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртугрулом Апаканом, специальным представителем ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана на востоке Украины Мартином Сайдиком, главой делегации Международного Комитета Красного Креста в Украине Аланом Эшлиманом. Федерика Могерини выступит перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и встретится с представителями общественных организаций и сотрудниками Консультационного миссии ЕС (EUAM) и Представительства ЕС в Украине.

Большой успех ЕС

Поначалу во внешнеполитическом ведомстве ЕС достаточно высоко оценивали темп реформ, проводимых украинской властью.

В совместном докладе, опубликованном 13 декабря 2016 года Европейской внешнеполитической службой и Еврокомиссией заявлялось, что Украина за период с 1 января 2015 года осуществила беспрецедентные реформы в сфере экономики и политики.

"Украина сделала большие шаги в течение последних двух лет в очень трудных условиях, а именно конфликта на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма, и Севастополя. Сегодняшний доклад полностью признает эту работу со стороны украинских властей. Сейчас крайне важно перейти от принятия соответствующих законов и создания институтов к полному осуществлению этих реформ, чтобы украинские граждане смогли извлечь пользу из этого", - прокомментировала доклад Федерика Могерини и отметила большой прогресс Украины в реформировании системы законодательства.

Более того, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности назвала сотрудничество с Украиной одним из успехов 2016 года.

"Это был год постоянной работы для поддержки реформ, экономического роста, мира и стабильности на восточных границах союза. В первую очередь, в Украине", – подчеркнула Могерини.

Она отметила работу по реформированию страны, борьбе с коррупцией, либерализации визового режима, а также усилия по имплементации Минских соглашений для прекращения конфликта в Донбассе.

При этом Могерини добавила, "это партнерство для реформ, для граждан, а не партнерство "против" кого-либо. Наоборот, это является важным элементом в направлении большего регионального сотрудничества".

В начале мая прошлого года, когда Могерини анонсировала либерализацию соглашения о визовом режиме с Украиной она назвала украинцев "нашими украинскими друзьями".

Языковой вопрос

Но со временем риторика стала меняться. Уже в октябре 2017 года Федерика Могерини напомнила, что обсуждала закон "Об образовании" с президентом Украины Петром Порошенко в Нью-Йорке. Могерини заявила, что к обсуждению реформы образования в Украине необходимо вернуться после выводов Венецианской комиссии.

Пресс-секретарь Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам Майя Косьянчич заявила, что законодательство в сфере образования должно соответствовать международным обязательствам, которые взяла на себя Украина, в частности, Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

"Как отмечалось в предыдущих выводах Венецианской комиссии, роль украинского языка как государственного и необходимость защиты меньшинств и региональных языков должны быть тщательно сбалансированы", – добавила спикер.

Подстегните реформы!

Со временем в ведомстве Федерики Могерини все большее беспокойство вызывает разгул коррупции в Украине и вялотекущие реформы.

В ноябре 2017 года Европейская служба внешней деятельности и Европейская комиссия подготовила доклад, в котором проанализировали процесс реформ в Украине и пришли к выводу, что его необходимо ускорить.

"Наше Соглашение об ассоциации вступило в силу, а гражданам Украины был предоставлен безвизовый режим для краткосрочного пребывания в Шенгенской зоне. Теперь мы ожидаем, что внедрение реформ будет ускорено, чтобы граждане Украины могли в полной мере воспользоваться преимуществами нашего партнерства. Украина может рассчитывать на неизменную поддержку Европейского Союза для того, чтобы сделать это возможным", - напомнила Могерини.

В декабре прошлого года Офис высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности дал ответ на открытое обращение, подписанное "Реанимационным пакетом реформ" (РПР) и рядом общественных организаций накануне заседания Совета ассоциации.

"Мы обеспокоены последними событиями в Украине, которые могут поставить под угрозу прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией, если не будут приняты дальнейшие меры для обеспечения полной имплементации и устойчивости достигнутых реформ", – говорится в документе.

В письме отмечается "чрезвычайная важность" для ЕС независимой, эффективной и устойчивой антикоррупционной институциональной структуры в Украине, включая Национальное антикоррупционное бюро Украины и систему проверки электронных деклараций.

Будут следить и делать выводы

В офисе Могерини подчеркнули, что поддержка ЕС Украины не является безусловной.

"Средства ЕС всегда подлежат тщательному мониторингу и отчетности и сопровождаются рядом жестких условий, по которым должен наблюдаться долгосрочный прогресс", – говорится в документе.

И уже на совместном с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге Могерини подчеркнула, что Украине необходимо достичь больших результатов в сфере борьбы с коррупцией как составляющей реформирования страны.

"Мы будем продолжать работать вместе и внимательно следить за действиями и предложениями украинских властей в этой области", – заявила представитель ЕС.