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    Биржи КНР открылись резким падением на фоне решения Трампа по пошлинам

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    Индекс шэньчжэньской биржи SZSE Component снизился на 3,10 % - до 10539,57 пункта, а основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index обрушился на 3,07% - до 3163,21 пункта.
    Фондовая биржа. Экономический график
    REUTERS/Regis Duvignau

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Основные индексы шэньчжэньской SZSE Component и шанхайской Shanghai Composite Index в пятницу утром, 23 марта, открылись резким падением на фоне решения президента США Дональда Трампа по пошлинам на ввоз в страну стали и алюминия, свидетельствуют данные торгов.

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    Согласно данным на 9.45 по местному времени (3.45 по Киеву), индекс шэньчжэньской биржи SZSE Component снизился на 3,10 % — до 10539,57 пункта, а основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite Index обрушился на 3,07% — до 3163,21 пункта.

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    Также сообщается, что основной индекс гонконгской биржи Hang Seng рухнул на 3,67% после открытия торгов.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь в 25% и на алюминий в 10%. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного периода. Трамп отметил, что пошлины вводятся "в защиту национальной безопасности Америки". В ответ на это Пекин призвал Вашингтон как можно скорее отменить введенные пошлины на сталь и алюминий, которые наносят вред как другим странам, так и самим США. В минкоммерции Китая заявили о намерении предпринять соответствующие меры для защиты своих прав и интересов.

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    Ранее сообщалось, что Минэкономразвития Украины принимает меры, чтобы украинская продукция была исключена из-под действия вводимых США ограничительных мер на металлургическую продукцию. 

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