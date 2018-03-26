Украина повысит антидемпинговые пошлины на импорт селитры из РФ

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Украина намерена повысить антидемпинговые пошлины на импорт аммиачной селитры из РФ до 29,25% для предприятия "Дорогобуж" и до 42,96% для остальных экспортеров из РФ, сообщает в понедельник министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) страны.

"Межведомственная комиссия по международной торговле 26 марта 2018 года приняла решение о расширении действия антидемпинговых мер на импорт в Украину нитрата аммония (аммиачной селитры) происхождением из Российской Федерации. Отныне антидемпинговая пошлина для ОАО "Дорогобуж" составит 29,25%, для других экспортеров и в целом для Российской Федерации — 42,96%", — говорится в сообщении ведомства. Решение комиссии вступит в силу со дня его опубликования в официальной правительственной газете "Урядовый курьер".

Украина еще в 2014 году ввела пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российской аммиачной селитры. В настоящее время их ставка составляет 20,51% для "Дорогобужа" и 36,03% для остальных российских экспортеров. Россия оспаривает это решение в рамках ВТО. Вместе с тем украинские аграрии переориентировались на карбамид и карбамидно-аммиачную смесь (КАС) — другие виды азотных удобреий, поставлявшихся из России.

Весной 2017 года Украина ввела антидемпинговые пошлины в размере 31,84% и на импорт из России карбамида и КАС. По данным минэкономики Украины, на момент введения пошлин РФ была основным поставщиком азотных удобрений на Украину с долей в 80-90% от общего объема.

Киев пытается диверсифицировать поставки азотных удобрений, чтобы снизить зависимость от импорта из РФ, однако, как заявил еще в феврале первый вице-премьер — глава украинского Минэкономразвития Степан Кубив, российские удобрения продолжают поступать через Белоруссию и другие страны СНГ. В связи с этим кабмин Украины 14 марта принял решение ввести временное эмбарго на импорт минеральных удобрений из России до урегулирования вопроса с применением антидемпинговых пошлин.

Как пояснял тогда Кубив, планируется расширить перечень товарных кодов, на которые распространяются антидемпинговые пошлины, для недопущения их обхода российскими предприятиями, а также изменить размеры самих антидемпинговых пошлин. Российские производители удобрений заявили, что все эти меры в первую очередь ударят по украинским аграриям. По данным украинского Института аграрной экономики, аграрии страны недополучили 18 миллиардов гривен (около 0,7 миллиарда долларов) прибыли в 2017 году из-за завышенных цен на азотные удобрения.