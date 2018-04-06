Пошлины США. Китай заявил, что готов к торговой войне

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КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Китай не хочет торговой войны с США, но не боится ее.

Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР в ответ на то, что президент Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

"Наша позиция по проблемам в торговых отношениях с США остается довольно четкой, мы не хотим торговой войны, но мы ее не боимся", — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что Китай примет решительные меры, если США продолжат идти по пути протекционизма в торговой сфере и не будут принимать в расчет протест КНР и мирового сообщества.

"Что касается заявлений американской стороны, то мы будем смотреть на их заявления и реальные действия, и если Вашингтон не прислушается к протестам и возражениям Китая и всего мирового сообщества, продолжит следовать по пути протекционизма и придерживаться политики односторонних действий, мы будем сражаться до самого конца, непременно дадим решительный ответ, примем необходимые новые комплексные контрмеры ", — говорится в заявлении ведомства.

Напомним, президент Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.