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    Пошлины США. Китай заявил, что готов к торговой войне

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    Китай заявил, что примет решительные меры, если США продолжат идти по пути протекционизма в торговой сфере и не будут принимать в расчет протест КНР и мирового сообщества.
    Флаг Китая
    STR / AFP

    КИЕВ, 6 апр – РИА Новости Украина. Китай не хочет торговой войны с США, но не боится ее.

    Флаг Китая
    REUTERS Tony Gentile
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    Об этом говорится в заявлении министерства коммерции КНР в ответ на то, что президент Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

    "Наша позиция по проблемам в торговых отношениях с США остается довольно четкой, мы не хотим торговой войны, но мы ее не боимся", — говорится в заявлении ведомства.

    Также отмечается, что Китай примет решительные меры, если США продолжат идти по пути протекционизма в торговой сфере и не будут принимать в расчет протест КНР и мирового сообщества.

    "Что касается заявлений американской стороны, то мы будем смотреть на их заявления и реальные действия, и если Вашингтон не прислушается к протестам и возражениям Китая и всего мирового сообщества, продолжит следовать по пути протекционизма и придерживаться политики односторонних действий, мы будем сражаться до самого конца, непременно дадим решительный ответ, примем необходимые новые комплексные контрмеры ", — говорится в заявлении ведомства.

    Напомним, президент Дональд Трамп поручил торговому представителю США изучить возможность повышения пошлин на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

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