Зеркальный ответ: Китай ввел тарифы на 128 единиц продукции США

Владимир Матвеев, обозреватель

Министерство финансов КНР сообщило 1 апреля, что продукты включают замороженную свинину, некоторые фрукты и вино и что "тарифы вступают в силу немедленно".

Таможенная комиссия Китая сообщила, что повысила тарифную ставку на восемь продуктов американского импорта, в том числе свинину, на 25%. Пекин также налагает 15% тариф на 120 других товаров из США.

В заявлении минфина подчеркивается, что данная мера стала ответом на установление президентом США Дональдом Трампом пошлин в 25% на импорт в США стали и 10% — на ввоз алюминия.

В Пекине убеждены, что данные шаги американской администрации "нарушили правила Всемирной торговой организации" и не соответствовали "списку исключении", допустимых по соображениям безопасности. В Минфине КНР подчеркивают, что действия Вашингтона "нанесли серьезный ущерб нашим интересам", передает немецкий ресурс DW.

Напомним, 23 марта вступают в силу новые тарифы на импорт в США стали и алюминия, введенные по инициативе президента Трампа. Они также затронут интересы Китая.

Накануне принятия решения о введении пошлин на импорт стали и алюминия президент Трамп написал в Twitter "мы оказались проигравшей стороной практически во всех торговых сделках. Наши друзья и враги в течение многих лет получают выгоду за счет США. Наше производство стали и алюминия уничтожено. Извините, но пришло время для изменений".

Дональд Трамп обвинил иностранных производителей в демпинге и заявил, что из-за этого американская промышленность в этих отраслях была подорвана, и один лишь Китай производит за месяц столько стали, сколько США за год.

На встрече с представителями крупнейших металлургических компаний 1 марта Трамп объявил о введении пошлины на импорт стали и алюминия, а соответствующий указ подписал 8 марта.

Подобный шаг Трампа вызвал возмущение даже у многих союзников США, однако, президент Трамп заявил, что "это давно следовало сделать".

В этом контексте ранее, 22 марта, президент Трамп подписал указ, дающий Вашингтону возможность ввести пошлины на импорт товаров из Китая, объемы которого в ценовом исчислении достигают 60 млрд долларов в год (48,7 млрд евро), напоминает DW.

Власти США 3 апреля опубликовали список товаров из Китая, в отношении которых будут введены 25-процентные пошлины. В списке "300 наименований промышленного, транспортного и медицинского оборудования китайского производства. Это, в частности, запчасти для самолетов и спутников, автомобили, объекты железнодорожной индустрии, станки и медицинское оборудование. Ежегодно такими пошлинами будет облагаться импорт в США товаров данных категорий в объеме 50 миллиардов долларов. Соединенные Штаты оправдывают новые санкции желанием наказать Китай за кражу американской интеллектуальной собственности", передает Радио Свобода.

Отметим, что при этом позднее Трамп временно приостановил введение новых тарифов для Евросоюза, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики и Южной Кореи. Документ составлен таким образом, что в действие эта мера США в отношении конкретных товаров может вступить только после консультаций с Китаем.

По мнению ряда экспертов и СМИ, этот факт предоставит законодателям и лоббистам возможность существенно сократить список из 1300 наименований, которые в настоящий момент предполагается обложить тарифами.

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При этом глава Белого дома признал, что во время общения с китайской стороной поднимал вопрос о пошлинах и находится "в процессе переговоров" с Пекином по данной проблеме.

Белый дом заявил, что тарифы необходимы для сокращения крупных торговых дефицитов, которые Соединенные Штаты имеют с торговыми партнерами, особенно с Китаем.

По словам президента США, дефицит торгового баланса США с КНР достигает 375 млрд долларов (304 млрд евро). Администрация Дональда Трампа требует от китайских партнеров сократить положительный баланс торговли Китая с США на 100 миллиардов долларов.

В этом контексте Дональд Трамп также потребовал от министра финансов США Стивена Мнучина "предложить новые инвестиционные ограничения для китайских компаний в течение 60 дней для защиты технологий, которые США считают стратегическими", передает Радио Свобода.

В свою очередь, 23 марта Пекин предупредил, что рассматривает новые американские тарифы, увеличив обеспокоенность относительно возможной глобальной торговой войны. Наряду с этим, реакция валютного рынка на действие Китая была умеренной, поскольку Пекин предупредил об ответных мерах заранее, придав гласности в конце марта этого года список товаров, на которые планирует ввести сборы. Характерно, что на фоне высоких рисков, биткоин снова вступает в игру, в то время как доллар США слабеет.

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По оценкам Oxford Economics, влияние предпринятых шагов на экономику Китая и США не будет масштабным. Согласно ряду других экспертов, меры Вашингтона по введению заградительных пошлин и контрмеры Китая, могут привести к глобальной торговой войне. Ключевой риск — "цепная реакция" на мировом рынке металлов.