Китай против США в сфере беспилотного автомобилестроения

РИА Новости Украина

Китай делает послабления для самоуправляемых автомобилей. Министерство промышленности и информатизации КНР предоставило право местным властям самостоятельно выбирать районы для проведения тестовых испытаний таких машин. В то время как некоторые компании в США приостановили испытания после инцидента с машиной Uber, когда погиб велосипедист, Китай пытается воспользоваться моментом, чтобы обогнать конкурента.

Самоуправляемые автомобили – одна из наиболее перспективных областей применения искусственного интеллекта. По подсчетам компании Intel, к 2050 году рынок самоуправляемых машин достигнет 7 трлн долларов. Государственная комиссия по развитию и реформам КНР в декабре разработала трехлетний план развития технологий самоуправляемых машин, поставив, таким образом, эту сферу в число приоритетных национальных проектов, пишут Sputnik.

Законодательные изменения не заставили себя долго ждать. В том же месяце власти Шанхая выдали лицензии местной SAIC Motor Corp Ltd и компании NIO для проведения дорожных испытаний самоуправляемых авто. Правда тест-драйв разрешался только на одной дороге длиной в 5.5 км в пригороде Шанхая.

Позже к инициативе присоединился Пекин. Разрешения на дорожные испытания были выданы национальному технологическому гиганту Baidu. Условия были гораздо лучше: гонять самоуправляемую машину можно уже по 33 дорогам местного значения в слабо населенных пригородных районах. Общая протяженность дорог – 105 км.

Теперь, похоже, власти КНР решили развивать тестирование самоуправляемых машин по всей стране. И чтобы не утонуть в многочисленных согласованиях и прочих бюрократических процедурах, предоставили местным властям большую автономию для организации этого процесса. Они сами могут определять районы и условия тестирования, выдавать на эти машины номерные знаки. Все, что нужно – дважды в год отчитываться о ходе испытаний в три инстанции: Министерство промышленности и информатизации, Министерство общественной безопасности и Минтранс.

Крупнейший конкурент Китая в области самоуправляемых машин – США. В Кремниевой долине тестируют технологии, разрабатывают чипы для искусственного интеллекта в самоуправляемых авто. К фундаментальным исследованиям и тестированиям активно подключились и технологические гиганты: Uber, Google, Tesla. Однако мартовская трагедия в Аризоне – когда самоуправляемый автомобиль Uber насмерть задавил велосипедиста – показала ненадежность существующих технологий. Самоуправляемый автомобиль ехал со скоростью 40 миль в час и даже не пытался тормозить, когда на дороге неожиданно появился велосипедист.

Проблема в том, что самоуправляемые машины пока еще могут нормально функционировать на дорогах с предсказуемыми условиями, например, автобанах. А в случае возникновения нештатных ситуаций, трудно предугадать и поведение машины. Эксперты не раз указывали и на проблему морального выбора для беспилотного авто. Например, если на дороге одновременно появится человек и тележка, а объехать можно только одно препятствие, какой выбор сделает автомобиль? Ведь для робота и человек и тележка – равнозначные препятствия.

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После инцидента с Uber многие компании в США приостановили дорожные испытания. Этим обстоятельством решил воспользоваться Китай, и наоборот сделал законодательные послабления в этой области, чтобы обеспечить для своих компаний конкурентное преимущество. Ведь по многим другим параметрам, в том числе чипам искусственного интеллекта, Китай пока что отстает от США.

В данном случае преимущество – это большие данные. Во-первых, чем больше ездит автомобиль по дорогам, тем больше данных и различных вариантов дорожных ситуаций он собирает. Во-вторых, китайские дороги в определенном смысле лучше для обучения искусственного интеллекта, чем американские или немецкие. С одной стороны, большая хаотичность движения и частое несоблюдение правил ПДД создают угрозу аварийности. Но с другой — чем жестче условия испытаний, тем быстрее учится искусственный интеллект и лучше он готов к различным внештатным ситуациям.

С другой стороны, важно не просто обладать ресурсом, но и уметь оптимально им распоряжаться. Сейчас в пекинском хайтек-кластере Чжунгуаньцунь трудится немало молодых и талантливых китайских стартаперов. Однако средний срок работы в отрасли не превышает 3 лет, тогда как лучшие умы Кремниевой долины работают над искусственным интеллектом, в среднем, 8-10 лет. Поэтому одни лишь большие данные не сделают Китай мировыми лидером искусственного интеллекта, тем более за такой короткий срок, считает руководитель группы EMCG производственного союза информатизации и интернет-безопасности кластера Чжунгуаньцунь Ван Кэ (Wang Ke): "Не думаю, что за 10 лет можно совершить такой прорыв в отрасли искусственного интеллекта, как мы хотим. Я учился в аспирантуре в 80-х годах, тогда как раз была вторая волна интереса к ИИ. Но процесс разработки программного обеспечения для ИИ отличается от аналогичного процесса в обычных компьютерах, программирование гораздо сложнее. Рядовым программистам с этим не справиться. Если нет теоретической базы, специальной квалификации и накопленных технологий, можно сколько угодно бахвалиться, но особых успехов не будет. ИИ не возьмешь людской массой, здесь нужны высококлассные специалисты в области алгоритмических описаний, а в этой области у нас человеческий капитал стремится к нулю, и за 10 лет дефицит кадров мы не восполним".

Тем не менее, Китай осознает необходимость привлечения лучших мировых специалистов, и делает в этом направлении определенные шаги. Например, упрощает процедуры получения виз и временной регистрации для таких людей. Технологические компании КНР предлагают лучшие финансовые условия: высококлассный ученый может зарабатывать до миллиона долларов в год. А компания Baidu, которая получила разрешение на дорожные испытания в Пекине, ранее была официально назначена ответственной за разработку государственной программы развития искусственного интеллекта в области самоуправляемых машин. Кстати, Baidu опирается не только на собственные силы. Свой проект самоуправляемых машин «Apollo» Baidu разрабатывает в сотрудничестве с американскими стартапами, и даже открыла свою исследовательскую лабораторию в Калифорнии.