Китай впервые в истории обогнал бокс-офис в США и Канады

РИА Новости Украина

В первом квартале 2018 года кассовые сборы в Китае впервые обогнали показатели Северной Америки. Ведущий американский еженедельник Variety, освещающий события в мире шоу-бизнеса, со ссылкой на источники сообщает, что кассовые сборы в Китае за первые три месяца составили $3,17 млрд. Китайские кинокритики в интервью Sputnik назвали эту новость прорывом китайского кинопроката, однако предлагают дождаться конца года перед окончательным определением лидера мирового кинопроката.

По итогам первого квартала 2018 года кассовые сборы в Северной Америке (США +Канада) составили $2,85 млрд. То, что кинорынок Китая обойдет американский, эксперты предсказывали давно и неоднократно. Ожидалось, что это случится еще 2016 году, однако тогда рост кассовых сборов заметно замедлился.

За первые три месяца 2018 года доходы от кинопроката в Китае увеличились на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Известный китайский кинокритик У Цзян (Wu Jiang) в интервью Sputnik отметил: "Показатели за первые три месяца стали рекордными за всю историю отечественного кинопроката. Это новый прорыв, новый подъем в китайском прокате. Это радостное событие, которое нельзя не отметить. Почему так произошло? Как минимум, на то есть три причины. Во-первых, в первом квартале выходило достаточно хороших картин. Это те фильмы, которые "сделали кассу" во время Праздника Весны. Особенно стоит отметить китайские фильмы "Операция "Красное море" (Operation Red Sea), "Охота на монстров" (Monster Hunt), "Расследование в Чайна-тауне" (Detective Chinatown) и другие. На рост доходов от проката повлияло и увеличение количества кинотеатров в средних и маленьких городах. В этом году многие отечественные фильмы достигли потрясающих результатов именно в городах второго уровня и третьего уровня. Китай в последние годы уделяет повышенное внимание увеличению количества экранов не только в крупных городах. Ну, и нельзя не упомянуть и численность населения Китая. В первом квартале года доход от кинорынка в Китае достиг 20,2 млрд. юаней, а количество просмотров достигло 560 млн".

Еще один эксперт в области кино, который пожелал остаться неназванным, отметил, что в лидеры проката Китаю позволило вырваться быстрое экономическое развитие: "Считаю неверным принимать во внимание только китайскую киноиндустрию. По сути, это результат экономического развития Китая, который мы видим на сегодняшний день. Быстрое развитие экономики позволило Китаю превзойти США во многих областях. Киноиндустрия — это только один из аспектов. Усилия Китая по увеличению количества экранов, прежде всего, в городах второго и третьего уровня, привели к расширению общего масштаба кинорынка".

Однако эксперты не собираются делать конкретные выводы, сейчас очень рано говорить о том, сможет ли китайский кинорынок оставить позади Северную Америку по итогам года.

"Сейчас рано еще говорить о том, что будет в конце года. Все зависит от качества и количества зарубежных и отечественных фильмов во второй половине года. Конечно, мы надеемся, по боксофису китайский прокат опередит американский. Это имеет большое значение для оживления китайского кинорынка в целом. Сможем ли сохранить тенденцию? Пока неизвестно", — заметил У Цзян.

Отметим, что во втором квартале у Китая есть все шансы удержаться в лидерах за счет успешных картин, которые идут широким прокатом. По данным китайского портала cbooo.cn на момент написания статьи американский блокбастер "Тихоокеанский рубеж" заработал 6,62 млрд юаней 62244.2 за 11 дней проката. Новый фильм Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться" уже принес в копилку 1,047 млрд юаней.