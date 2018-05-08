Запад надавит на Украину в вопросе интеллектуальной собственности — Яли

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Офис торгового представителя США накануне принял решение об ограничении торговых преференций для некоторых экспортных позиций из Украины. Там подчеркнули, что снятие ограничений зависит от принятия Верховной Радой законопроекта "Об организации коллективного управления". Целью этого документа является "установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав".

Прав ли Белый дом, заявляя, что Киев проводит "недостаточную" защиту прав интеллектуальной собственности, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Насколько вопрос защиты авторских прав важен для США? Если в Украине он не будет урегулирован, какое влияние это будет иметь на торговые отношения между Киевом и Вашингтоном?

— О том, что вопрос защиты интеллектуальных прав для США является очень важным, свидетельствует историческая практика. В Украине далеко не первый раз, в данном случае — лишь сняли преференции с части украинских товаров, но особенно это было в начале нулевых — вводились и прямые санкции, особенно это касалось нарушений интеллектуальной собственности в компьютерной сфере. Все прекрасно помнят, когда целенаправленно на камеры бульдозеры давили диски пиратские. И Украина тогда была на первом месте. Не знаю точно ситуацию на сегодняшний день, но я думаю, она все-таки улучшилась. То есть планомерно США проводят политику по защите прав своих компаний, той прибыли, которую они недополучают. То, что этот проект будет все-таки принят, у меня сомнений нет. Он еще в декабре прошлого года был согласован на Кабмине. И это уже вина правящей коалиции, что они не успели проголосовать за него вовремя. Хотя, безусловно, им было прекрасно известно в Кабмине, о возможных последствиях. Поэтому это такой, очередной волшебный пендель для украинского правительства, чтобы оно уже согласовало и приняло законопроект. Тем более, он готовился с участием и наших европейских партнеров, юристов, консультантов, и также, безусловно, это требование и наших европейских коллег по адаптации украинского законодательства к европейскому.

Насколько часто США используют некие экономические дополнительные барьеры, пошлины для достижения своих политических целей?

— Цель — политическая, но все-таки в основе ее лежит защита экономических интересов и своих компаний, государства в целом. Вот вам последний пример принятия Минфином США санкций всего лишь против одной компании, компании одного олигарха, их там было две, и это обвалило курс рубля на 10% и повлияло на фондовый рынок. Это как принуждение, стимул принуждения к действию, когда политические рычаги, дипломатические, не помогают решить тот или иной вопрос, входит тяжелая финансовая, экономическая артиллерия. И США всегда умело пользовались этим инструментом.

Насколько подобные рычаги давления еще могут повлиять на украинскую власть?

— Безусловно, затрагивают, я уверен, некоторых из членов парламента эти законы, которые продолжают зарабатывать, нарушая права на интеллектуальную собственность и украинских производителей, и зарубежных. Но это не те суммы. Законопроект, о котором Вы говорите, в том числе об Антикоррупционном суде, ЦИК, это вопрос выживания для политиков, как части сложившейся системы, и угрожает тот же Антикоррупционный суд очень многим высокопоставленным чиновникам прямой перспективой уголовной ответственности и пребывания в местах не столь отдаленных. Здесь же все-таки это крохи по сравнению с тем, что я сказал. И это все-таки недоработка Минэкономразвития и коалиции. Потому что законопроект уже лежит в Верховной Раде, просто не успели договориться. Другие были явно важнее и ближе к телу, как говорится. А сейчас, я думаю, ускорит это процесс, и уже до летних каникул, скорее всего, закон будет принят. Потому что я же говорю, в этом заинтересованы наши европейские партнеры. А учитывая финансовую зависимость Украины и от США, и от европейских доноров, безусловно, это очень сильный рычаг давления, который позволит додавить Западу Украину в этом вопросе.

Читайте также: Отчет Госдепа США по Украине. Будут ли последствия?

США неоднократно используют свое политическое влияние для защиты своего бизнеса. Насколько плодотворно украинское правительство работает на этом поприще?

— То, как вообще власть, в принципе, безотносительно к срокам — нынешняя, предыдущая, умеет отжимать бизнес, давить на бизнес, выжимать из него соки, всем прекрасно понятно. Если бы подобное рвение было продемонстрировано по защите интересов того же украинского бизнеса на внешней арене, а я имел опыт лицезреть, как мы это делаем через посольства украинские в том числе, было бы намного лучше. И в этом плане, безусловно, нам стоит брать пример, учится, я бы еще сказал, у США, как защищать именно интересы и национальные, и своих компаний, и интересы украинского бизнеса за рубежом. Безусловно, это и есть цель и задача украинской власти по защите своих собственных интересов.

У нас много говорили о реформировании института торговых представителей. Насколько подобные заявления возымели эффект?

— Нет, определенный позитивный эффект — есть, и это необходимый шаг. Просто "авгиевы конюшни", там еще чистить и чистить. Здесь вот у нас есть еще в Верховной Раде законопроекты по агентству, по защите как раз, которые способствовали украинскому экспорту, помогали им на внешних рынках, это агентство по-прежнему хоть и объявлено принятым, зарегистрированным, воз и нынче, насколько я знаю, там. Поэтому тут, к сожалению, интересы определенных игроков, олигархов, часто становятся причиной того, что интересы Украины в целом и бизнеса не защищаются необходимым образом. И решения тормозятся. Как, в частности, сейчас демонстрируется на конкретном этом примере. Есть интересы определенных игроков, которые зарабатывают на нарушении прав интеллектуальной собственности, а сейчас, из-за сокращения списка товаров, преференций, в целом Украина, как государство, терпит убытки.

Напомним, эксперт Реанимационного Пакета Реформ Илья Несходовский отметил в эфире ГС, что ограничение на поставку товаров в США было введено на 120 дней, и за это время Украина должна выполнить требования американского правительства. Если же Украина решит ввязаться в торговую войну, то только проиграет, уверен эксперт.