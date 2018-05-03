КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. США удвоят размер помощи Украине в сфере кибербезопасности — с 5 до 10 миллионов долларов, заявил заместитель государственного секретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл после встречи с президентом Петром Порошенко.

"Мы обсудили вопросы кибербезопасности, и я с гордостью могу объявить, что мы удваиваем размер помощи в этом направлении — укреплении кибербезопасности — с пяти миллионов долларов до 10", — цитирует Митчелла УНИАН.

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Он добавил, что обсудил с Порошенко и ситуацию на востоке Украины.

"Я еще раз подчеркнул нашу неуклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. И я еще раз подчеркнул, что США в дальнейшем отвергают агрессию России против Украины, и выразил оценку США тех усилий, которые делает президент и его команда в отстаивании безопасности Украины", — подчеркнул заместитель госсекретаря.

По его словам, обсуждались также вопросы, касающиеся экономических и политических реформ, усилия в соблюдении рекомендаций Международного валютного фонда.

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Напомним, оборонный бюджет США предусматривает выделение 350 миллионов долларов для оказания помощи Украине и меры "по противостоянию российской агрессии".

Ранее Госдеп США сделал важное замечание по Javelin, предоставленным Украине.