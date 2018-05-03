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    США удвоят размер помощи Украине в сфере кибербезопасности

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    (обновлено: )2611
    Заместитель государственного секретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл на встрече с президентом Петром Порошенко подчеркнул "неуклонную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины".
    Петр Порошенко и Уэсс Митчелл
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. США удвоят размер помощи Украине в сфере кибербезопасности — с 5 до 10 миллионов долларов, заявил заместитель государственного секретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл после встречи с президентом Петром Порошенко.

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    "Мы обсудили вопросы кибербезопасности, и я с гордостью могу объявить, что мы удваиваем размер помощи в этом направлении — укреплении кибербезопасности — с пяти миллионов долларов до 10", — цитирует Митчелла УНИАН.

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    Он добавил, что обсудил с Порошенко и ситуацию на востоке Украины.

    "Я еще раз подчеркнул нашу неуклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. И я еще раз подчеркнул, что США в дальнейшем отвергают агрессию России против Украины, и выразил оценку США тех усилий, которые делает президент и его команда в отстаивании безопасности Украины", — подчеркнул заместитель госсекретаря.

    По его словам, обсуждались также вопросы, касающиеся экономических и политических реформ, усилия в соблюдении рекомендаций Международного валютного фонда.

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    Напомним, оборонный бюджет США предусматривает выделение 350 миллионов долларов для оказания помощи Украине и меры "по противостоянию российской агрессии". 

    Ранее Госдеп США сделал важное замечание по Javelin, предоставленным Украине. 

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