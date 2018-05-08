Американская оплеуха. США дерзко наказали Украину за "пиратство"

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Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Повод — авторское право

Украина получила право на беспошлинный ввоз ряда товаров еще в 2015 году в рамках Всеобщей системы преференций. Тогда Штаты инициировали его действие для около 5 тысяч наименований товаров. В частности, был разрешен льготный импорт широкого перечня минералов и строительного камня, ювелирных изделий, ковров, а также продукция сельского хозяйства, рыболовства и химической промышленности. Однако в декабре 2017 года США президент Дональд Трамп отменил это право для части украинских товаров. По словам Трампа, на это шаг Вашингтон пошел из-за недостаточных усилий украинских властей по охране интеллектуальной собственности.

Офис торгового представителя США ввел в силу ограничения через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.

"Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы", – говорится в сообщении Минэкономразвития Украины.

В министерстве однако подчеркнули, что снятие ограничений в рамках Генерализированной системы преференций в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона № 7466, известного как законопроект "Об организации коллективного управления авторскими правами". Целью разработанного Минэкономразвития законопроекта является "установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав".

1 марта Верховная Рада Украины поддержала этот законопроект в первом чтении. 19 апреля народные депутаты начали рассмотрение этого законопроекта во втором чтении, однако он так и не был принят, к неудовольствию американцев.

Целью Вашингтона было подтолкнуть Киев принять "антипиратский" закон, который должен защитить права американских корпораций, производящих авторский контент — музыку, фильмы, книги, статьи, компьютерные программы и т. д.

Законопроект, который настойчиво требуют принять Штаты, предлагает установить по одной организации коллективного управления (ОКУ) по сбору роялти на каждую из сфер авторского права. Законопроектом также предлагается ввести критерии отбора ОКУ. Ей смогут стать только организации, имеющие наибольший репертуар, международное признание и реальную поддержку правообладателей.

Согласно закону, ОКУ будут обязаны постоянно отчитываться о своей деятельности перед обладателями авторских прав, сообщать об использовании произведений, а также о сумме вознаграждений и тому подобное. Правообладатели смогут через свои онлайн-кабинеты иметь постоянный детализированный доступ к ежегодным отчетам, которые будут общедоступными на сайтах этих организаций.

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“В случае вступления в силу проекта закона № 7466 авторы получат реальные механизмы влияния на деятельность организаций коллективного управления вплоть до увольнения руководителя. В свою очередь, удобство и понятность системы для пользователей увеличит сборы, которые будут поступать правообладателям”, — пояснил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Михаил Титарчук.

Таким образом, закон позволит устранить хаос на рынке сбора роялти, и полностью подчинить эту сферу американским корпорациям.

В прошлом году Офис торгового представителя США в “Специальном докладе 301” по состоянию защиты прав интеллектуальной собственности в Украине, отметил незначительный прогресс по совершенствованию законодательства о деятельности организаций коллективного управления по сбору роялти. В конце 2017 года Украине было предоставлено 120 дней (до конца апреля 2018 года) для совершенствования деятельности организаций коллективного управления. В случае отсутствия положительных сдвигов, Киеву грозило лишение права отечественных производителей беспошлинного ввоза на территорию CША продукции по 155 товарным позициям украинского экспорта.

Верховная Рада затянула принятие закона, поэтому Америка сменила пряник на кнут, частично отменив льготный импортный режим для Украины.

С "союзниками" не церемонятся

Таким образом, из-за экономических интересов американских компаний США без колебаний "натянули" своего "союзника" — Украину. И это несмотря на то, что киевские власти полностью открыли рынки для американского сжиженного газа, угля, ядерного топлива, тепловозов, осуществляя государственные закупки товаров из США в ущерб национальным производителям. Однако американские партнеры не оценили такой щедрости и решили наказать своих союзников.

Безусловно, это отразится на перспективах американского рынка для украинских производителей. Хоть доля США в украинском экспорте незначительная, однако в последние годы она стремительно росла. Только в 2017 году экспорт в Штаты вырос в 2 раза — до 0,8 млрд. долларов. Теперь экспорт в Америку наверняка начнет падать.

В марте президент США Дональд Трамп подписал распоряжение о пошлинах на импорт стали и алюминия. Пошлины на ввоз составили 25%, на алюминий — 10%. В Кабмине подсчитали, что убытки Украины от американских пошлин достигнут более 100 млн долларов в год.

Министерство экономического развития и торговли Украины направило США просьбу о выведении украинской металлопродукции из-под действия 25-процентных импортных пошлин, однако власти США проигнорировали эту жалобу.

"Нам даже больше вредит не столько ограничение для рынка США, сколько ограничения для других стран, поставляющих свою продукцию в США. Например страны ЕС и Турции будут в свою очередь защищать свои рынки, вводить протекционистские меры. Это может на нас отразиться намного тяжелее. Потому что если брать прокат, то в США мы поставляем 1,5% нашего экспорта, а в страны ЕС и другие страны Европы, в том числе и Турцию, мы поставляем порядка 46% нашей продукции. Это несоизмеримые цифры. Мы озабочены больше тем, что действия США раскрутят маховик протекционистских мер по всему миру, а это вполне возможно", — заявил РИА Новости Украина президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

В рамках торговой войны Евросоюз готов ответить США пошлинами. Под горячую руку европейцев могут попасть и украинские металлурги.

Отказ США в льготном торговом режиме окажет негативное психологическое влияние на нашу экономику. Не исключено, что вслед за Америкой Украину "накажут" за недостаточную борьбу с "пиратством" и другие страны. Холодная реакция Госдепа на соблюдение Киевом авторского права будет сигналом для международных кредиторов, которые наверняка ужесточат свою политику по отношению к Украине.