Отчет Госдепа США. Это было последнее предупреждение Украине - Якубин

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Госдепартамент Соединенных Штатов опубликовал доклад по правам человека в Украине за минувший год.

В документе ключевыми проблемами украинской власти называются незаконные убийства и пытки на Донбассе, похищения людей и произвольные аресты и страшные условия в тюрьмах.

У США имеются огромные претензии к судебной системе, тотальной коррупции во власти, цензуре и преследовании СМИ.

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Кроме того, в отчете говорится о том, что виновные в расстрелах на Майдане и пожаре в одесском Доме профсоюзов до сих пор не привлечены к ответственности.

Как считает политолог Алексей Якубин, отчет Госдепа США показал, что поддержка украинской власти сегодня не является безоговорочной.

"Появление этого документа — достаточно серьезный нюанс. Это показатель того, что в какой-то степени сегодня США находятся на распутье по поводу Украины и особенности ее политических кругов, которые раньше могли надеяться на поддержку американцев. Отчет Госдепа — последнее американское предупреждение. Власти показывают, что дальше не могут безапелляционно поддерживать нынешний политический режим. Нарушение прав человека в Украине настолько увеличилось, что Госдеп просто не может закрывать на это глаза. В Штатах понимают, что дальнейшее сотрудничество уже оборачивается большими репутационными потерями", — отметил Якубин.

Политолог считает показательным тот факт, что отчет появился в предвыборный год.

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"США готовы предъявить вексель украинской власти по части прав человека. Дальнейшая ситуация может кардинально повлиять на отношение Штатов и Киева. Ведь количество сигналов становится критическим, а правохранительные органы не только не помогают, но еще и способствуют нарушениям против определенных групп", — говорит эксперт.

По его мнению отдельное внимание в отчете Госдепа США уделяется проблеме свободы слова

"США отмечают значительно ухудшение ситуации с медиа. В отчете появилось понятие "направленный плюрализм", суть его в том, что большинство медиа ангажированы, а плюрализм играет роль некоего декора. Штаты выражают серьезную обеспокоенность и сомневаются, что в Украине есть такая свобода слова, как об этом говорят политики", — резюмировал Якубин.