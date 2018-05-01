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    Отчет Госдепа США. Это было последнее предупреждение Украине - Якубин

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    По словам политического эксперта Алекея Якубина, отчет Госдепартамента США по правам человека в Украине может стать финальной точкой в отношениях Штатов и действующей украинской власти.
    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин

     

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Госдепартамент Соединенных Штатов опубликовал доклад по правам человека в Украине за минувший год.

    В документе ключевыми проблемами украинской власти называются незаконные убийства и пытки на Донбассе, похищения людей и произвольные аресты и страшные условия в тюрьмах.

    У США имеются огромные претензии к судебной системе, тотальной коррупции во власти, цензуре и преследовании СМИ.

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    Кроме того, в отчете говорится о том, что виновные в расстрелах на Майдане и пожаре в одесском Доме профсоюзов до сих пор не привлечены к ответственности.

    Как считает политолог Алексей Якубин, отчет Госдепа США показал, что поддержка украинской власти сегодня не является безоговорочной.

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    "Появление этого документа — достаточно серьезный нюанс. Это показатель того, что в какой-то степени сегодня США находятся на распутье по поводу Украины и особенности ее политических кругов, которые раньше могли надеяться на поддержку американцев.  Отчет Госдепа — последнее американское предупреждение. Власти показывают, что дальше не могут безапелляционно поддерживать нынешний политический режим. Нарушение прав человека в Украине настолько увеличилось, что Госдеп просто не может закрывать на это глаза. В Штатах понимают, что дальнейшее сотрудничество уже оборачивается большими репутационными потерями", — отметил Якубин.

    Политолог считает показательным тот факт, что отчет появился в предвыборный год.

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    "США готовы предъявить вексель украинской власти по части прав человека. Дальнейшая ситуация может кардинально повлиять на отношение Штатов  и Киева. Ведь количество сигналов становится критическим, а правохранительные органы не только не помогают, но еще и способствуют нарушениям против определенных групп", — говорит эксперт.

    По его мнению отдельное внимание в отчете Госдепа США уделяется проблеме свободы слова

    "США отмечают значительно ухудшение ситуации с медиа. В отчете появилось понятие "направленный плюрализм", суть его в том, что большинство медиа ангажированы, а плюрализм играет роль некоего декора. Штаты выражают серьезную обеспокоенность и сомневаются, что в  Украине есть такая свобода слова, как об этом говорят политики", — резюмировал Якубин.

     

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