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    США призвали мир ввести санкции против Ирана

    Тема:

    Снятие санкций с Ирана (59)

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    Представитель Годсепа сообщил, что иранская ракетная программа будет основной темой на переговорах между госсекретарем Майком Помпео и лидерами Саудовской Аравии и Израиля в воскресенье.
    Флаг Ирана у здания ООН
    REUTERS Heinz-Peter Bader

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. США призывают Европу и другие страны ввести санкции в отношении Ирана, чтобы ограничить его ракетную программу, передает агентство Рейтер со ссылкой на старшего советника по политическим вопросам госсекретаря Майка Помпео Брайана Хука.

    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    REUTERS Carlos Barria/REUTERS
    Ядерное соглашение с Ираном и возбуждение Трампа

    Помпео в субботу провёл переговоры в Эр-Рияде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром.

    "Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана, этот вопрос также занимал важное место в переговорах с Европой", — заявил Хук журналистам в Эр-Рияде.

    Советник также отметил, что иранская ракетная программа будет основной темой на переговорах между Помпео и лидерами Саудовской Аравии и Израиля в воскресенье.

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    Ранее президент США Дональд Трамп продлил санкции против Ирана, введенные исполнительными указами президентов США в 1995, 2010 и 2012-2013 годах.

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