США призвали мир ввести санкции против Ирана

КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. США призывают Европу и другие страны ввести санкции в отношении Ирана, чтобы ограничить его ракетную программу, передает агентство Рейтер со ссылкой на старшего советника по политическим вопросам госсекретаря Майка Помпео Брайана Хука.

Помпео в субботу провёл переговоры в Эр-Рияде с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем Аль-Джубейром.

"Мы призываем страны по всему миру ввести санкции в отношении лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана, этот вопрос также занимал важное место в переговорах с Европой", — заявил Хук журналистам в Эр-Рияде.

Советник также отметил, что иранская ракетная программа будет основной темой на переговорах между Помпео и лидерами Саудовской Аравии и Израиля в воскресенье.

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Ранее президент США Дональд Трамп продлил санкции против Ирана, введенные исполнительными указами президентов США в 1995, 2010 и 2012-2013 годах.