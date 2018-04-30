Заробитчане в Италии: Украину помнят, любят, но... не возвращаются

РИА Новости Украина

Оксана успешно закончила профессионально-техническое училище и колледж прикладного искусства. С ранних детских лет увлекалась волшебным миром хореографии. Сколько себя помнит — всегда танцевала. Три года выступала в народном ансамбле танца. Там и познакомилась со своим будущим мужем Романом, пишет Неонила Дригуш для издания "Файне місто".

В 2001-м жизнь заставила молодую семью уехать на заработки в Италию. Оксане пришлось работать сиделкой у больных людей, на уборке офисов, в баре, на фабрике. Роман, который в Украине был юристом, устроился рабочим на строительство. Понемногу они стали на ноги (кто хорошо работает, тому и Бог дает). Сняли хорошее жилье в центре города Брешия в Италии, купили машину. И, как все украинские заробитчане, начали заботиться об образовании своих детей, чтобы дать им лучшее будущее.

12-летний Павел Федькив учится в итальянской общеобразовательной школе (каждую субботу он посещает также украинскую школу при ассоциации "Надежда"), а 17-летняя Юлия — в научном лицее города Брешия. Оба, как и их родители, активно участвуют в жизни украинского общества, танцуют в ансамбле. В начале 2000-х Оксана дала жизнь коллективу народного украинского танца "Радуга", который через несколько лет был переименован в "Яворину".

В 2015-м ансамбль под руководством Оксаны представлял Украину на мировой выставке "ЕХРО" в Милане. В апреле этого же года танцоры украсили своим выступлением пресс-конференцию, организованную для итальянской и украинской общин в городе Горгонзола.

Ее тема: "Майдан. Война в Украине". Кстати, ее организатором была тоже наша землячка, уроженка села Колиндяны на Чортковщине, президент ассоциации "Возрожденная Украина" в Милане Мария Забияка. В мае 2015-го коллектив "Яворина" выступил на празднике христианских народов в городе Брешия, в июне — на таком же празднике в Милане. А в следующем году стал победителем фестиваля украинской культуры в Италии "Укро-2016" (Бергамо). Участие в украинских праздниках вышиванки в Брешии, в украино-итальянских праздниках культуры в городе Бускате вблизи Милана (организатор — неравнодушный к Украине итальянский культурный деятель Фабио Преведелло), в фестивалях "Укро" — все это результат кропотливой работы Оксаны и ее воспитанников. Почти все сценические костюмы для "Яворины" художественный руководитель и хореограф сшила своими руками, нередко — за свой счет.

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С 2015 года Оксана Федькив преподает уроки танца маленьким детям в субботней украинской школе в Брешии. И очень счастлива быть учителем, передавать детям свое мастерство.

Муж Роман всегда поддерживает жену. А когда она занята творческой работой, охотно помогает по дому. Друзья семьи с восторгом рассказывают, какое большое наслаждение видеть, когда во время семейных праздников Оксана и Роман танцуют в паре. Это — настоящее чудо, сказочный полет двух виртуозов, двух влюбленных в искусство сердец!

Когда начался Майдан, а впоследствии — война на востоке Украины, Оксана Федькив не осталась в стороне, активно включилась в волонтерскую деятельность. Вместе с единомышленниками — Ольгой Батюк и Василием Задворняком (Львовская область), Олегом Морозом (Хмельницкая область), Иваном Лавром (Тернополь), Ольгой Липницкой (Збараж), Ольгой Алексеенко (Кременчуг), Надеждой Выгнанец (Львовская область), Михаилом Мацуром (Тернополь) и Ириной Вертилецкой (Сумы) начала собирать среди работников и итальянцев и переправлять на родную землю помощь для украинских вoинов, особенно — для добровольцев. Десятки тонн обмундирования, лекарств, продовольствия отправили в Украину эти неравнодушные люди. Волонтерская община Брешии купила и отправила на фpонт четыре машины "скорой помощи" для спасения раненых украинских бойцов и один внедорожник. Первая "скорая помощь", отправленная волонтерами Брешии для украинского фpoнта, — необычная, ее получил прославленный врач-хирyрг Артем Никогосян ("Ереван"). О нем рассказывало украинское телевидение в программе "Храбрые сердца". В этой "скорой" не умер еще ни один раненый бoец!

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Оксану Федькив каждую субботу и воскресенье можно увидеть на стоянке украинских бусов в Брешии. Она передает большие пакеты помощи для наших военных. Когда другие отдыхают, она — работает! А когда летом приезжает в отпуск домой, обязательно навещает кого-то из paненых бойцов, передает помощь от себя лично. Она — удивительный человек, женщина с искренним сердцем ребенка, альтруистка, творчески неуемная личность и Украинка с большой буквы!

За активную помощь военным, волонтерскую сотню и общество Украинской греко-католической церкви Рождества Христова города Брешии было награждено орденом "За спасение жизни". На его вручении присутствовала и Оксана Федькив. Это — и ее заслуженный орден!