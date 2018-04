Воля: у ПАСЕ есть причины не идти на обострение с РФ

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Парламентская Ассамблея Совета Европы изменила формулировку резолюции с фразой об оккупации ОРДЛО Российской Федерацией и признала "эффективный контроль" этих территорий со стороны РФ.

Речь идет о резолюции "О чрезвычайном положении…", которая посвящена случаям приостановления отдельных статей Европейской конвенции по правам человека. Сейчас такую возможность задействовали три государства – Украина (после нападения РФ, как сказано в документе), Франция (после террористических атак) и Турция (после попытки переворота).

Во время рассмотрения украинского блока документа Ассамблея почти единогласно поддержала две поправки, которые подтверждают, что неконтролируемые правительством территории Донецкой и Луганской областей являются "территориями, которые находятся под эффективным контролем Российской Федерации" (territories under effective control by the Russian Federation).

Политолог-международник Владимир Воля уверен, что эта формулировка вообще ничего не меняет, хотя в России ее могут воспринять, как очередной недружественный по отношению к РФ шаг.

"Но тем не менее, если говорить о формулировке "эффективный контроль", то это не тезис об оккупации. И по большому счету "эффективный контроль" не тождественен фактическому управлению, потому что контроль является одной из функций управления и может означать лишь очень высокую степень влияния или просто высокую степень влияния российского руководства на деятельность сепаратистских организаций. То есть, можно говорить, что влияние присутствует, но в данном случае нельзя отождествлять его именно с фактическим управлением. Поэтому тут однозначно ничего нового в резолюции ПАСЕ не появилось, поскольку фактически уже два или три года на Западе используют эту формулировку "эффективный контроль". Ее использовал Волкер и другие американские представители. И не только американские, и в Германии говорили как раз о том, что Россия поддерживает незаконные вооруженные группы",- сказал РИА Новости Украина Воля.

Эксперт обратил внимание, что в тексте резолюции, с одной стороны, говорится о российской агрессии, а с другой стороны, содержится формулировка "незаконные вооруженные группы".

"И формулировка "незаконные вооруженные группы" — они больше присуща второму дополнительному протоколу к Женевским конвенциям 1949-го года, которые уточняют ряд гуманитарных моментов в контексте именно не межгосударственного конфликта. Таким образом, если говорить о резолюции ПАСЕ, можно говорить, что она продолжила ту же линию квалификации событий на Донбассе, которая была проголосована в январе и называлась "О гуманитарных последствиях войны в Украине", и квалификация такова, что считается, что агрессия России — это, первое, незаконная аннексия Крыма, и второе — это то, что Россия вмешивается в дела Украины, оказывая поддержку сепаратистам. Фактически к этому формату все снова и вышло",- считает Воля.

Как пояснил эксперт, если была принята формулировка, о которой сначала говорили с подачи украинских депутатов, которые участвуют в ПАСЕ, что признали неподконтрольные территории Донбасса оккупированными или управляемыми российской оккупационной администрацией, это вывело отношения между Советом Европы и Россией на новый уровень остроты.

"Но мы увидели, что поправки, инициированные украинскими депутатами, не прошли, и Генсек Совета Европы тоже указывал на нежелательность разрыва отношений между СЕ и Россией. Поэтому я думаю, что подобная формулировка вряд ли была проголосована, то есть, не исключено, что ее просто вбросили в информационное пространство Украины депутаты. А не могла быть проголосована ввиду того, что сейчас ПАСЕ находится в большом кризисе. Завершилось расследование в отношении Азербайджана, и тут вопрос — будет ли давать деньги теперь Азербайджан и выйдет ли из ПАСЕ. В резолюции критика Турции, и Турция и так заявила, что не будет вносить дополнительные суммы. Сегодня наметился масштабный кризис, в том числе из-за тех трех стран, которые являются крупными плательщиками взносов в бюджет СЕ — Россия, Турция, Азербайджан. Поэтому осложнять сегодня отношения еще и с Россией, я думаю, в Парламентской Ассамблее просто-напросто поразмыслили и не захотели", — сказал Воля.

Если говорить о ценностях резолюций ПАСЕ, то нужно понимать, отмечает эксперт, что Парламентская Ассамблея Совета Европы — это всего лишь навсего большой дискуссионный клуб, участником которого являются легитимные, действующие депутаты национальных парламентов. Поэтому, если бы поправка об оккупации Донбасса и была принята, то она не имела бы никакой юридической силы.

«Решения дискуссионного клуба не являются источниками международного права. Источники международного права — это те документы, которые ратифицируются национальными правительствами, национальными парламентами, на самом высоком уровне в большинстве стран мира. А резолюции, которые принимаются в условиях, когда третья часть списочного состава присутствует на сессии, а из них половина или две трети голосует — это не серьезно с точки зрения легитимности», — заключил Воля.