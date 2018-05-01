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    В мире

    США поддержали обвинения Израиля в адрес Ирана

    (обновлено: )93
    Как отмечается, Иран имеет полноценную тайную программу разработки ядерного оружия, которую он пытался, но не смог скрыть от мира и собственного народа.
    Белый дом. Архивное фото
    flickr.com/HarshLight

    КИЕВ, 1 мая – РИА Новости Украина. Заявления Израиля о разработке ядерного оружия Ираном совпадают с тем, что США давно знали, говорится в заявлении Белого дома, опубликованном в Twitter.

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    "По поводу заявления Израиля об иранских разработках ядерного оружия. Эти факты совпадают с тем, что Соединенные Штаты давно знают: Иран имеет полноценную тайную программу разработки ядерного оружия, которую он пытался, но не смог скрыть от мира и собственного народа", — говорится в заявлении.

    Нетаньяху с самого начала называл договоренности с Ираном "исторической ошибкой". Оказавшись тогда по сути в одиночестве на мировой арене, он доказывал, что сделка не только легализует положение Ирана в качестве пороговой ядерной державы, но и позволяет ему расширить за счет снятия санкций поддержку сателлитов по всему Ближнему Востоку, включая военизированные группировки в Ливане, Сирии и Йемене.

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