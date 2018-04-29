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    США выдвинули ультиматум ЕС и Канаде в торговой войне - СМИ

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    Администрация Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Канада и страны Европы согласились на квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут введены с 1 мая.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 апр — РИА Новости Украина. В Европе обеспокоены из-за "торговой войны", в которой Вашингтон выдвинул ЕС требование принять квоты на экспорт металлов в США, пишет Bloomberg.

    Администрация Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Канада и страны Европы согласились на квоты в обмен на временное освобождение от тарифов на сталь и алюминий, которые будут введены с 1 мая.

    Флаги ЕС и Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Проснитесь! Украина - Евросоюз: на пороге торговой войны

    "Мы просим всех согласиться если не на тарифы, то на квоты", — заявил министр торговли США Уилбур Росс.

    Таким образом, Евросоюз оказывается перед выбором: либо уступить США, либо столкнуться с новыми "штрафными" тарифами, отмечает Bloomberg.

    "Торговая война — это поражение для всех. При обдумывании ответных действий нужно сохранять хладнокровие, но основной принцип заключается в том, что в торговой войне победителей не будет, поэтому мы постараемся избежать ее любой ценой", — цитирует Bloomberg министра финансов Бельгии Йохана Ван Овертвельдта.

    Требование США снизить экспорт стали и алюминия до 90% от уровня предыдущих двух лет в Европе считают неприемлемым, сообщил агентству источник в ЕС.

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    США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. При этом Белый дом приостановил действие этих тарифов для ряда стран до 1 мая.

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