Отчет Госдепа США по Украине. Будут ли последствия?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Госдепартамент Соединенных Штатов опубликовал доклад по правам человека в Украине за минувший год.

В документе ключевыми проблемами украинской власти называются незаконные убийства и пытки на Донбассе, похищения людей и произвольные аресты и страшные условия в тюрьмах.

У США имеются огромные претензии к судебной системе, тотальной коррупции во власти, цензуре и преследовании СМИ.

Кроме того, в отчете говорится о том, что виновные в расстрелах на Майдане и пожаре в одесском Доме профсоюзов до сих пор не привлечены к ответственности.

По словам политического эксперта, директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова все пункты, которые описаны в отчете в большей степени соответствуют действительности.

Читайте также: Почему доклад ООН правам человека в Украине снова проигнорируют

"Проблемы, которые перечислены в докладе Госдепартамента США более чем очевидны. Помимо ключевых недочетов, в Украине наблюдаются проблемы и с этническими группами, и нетерпимое отношение к ЛГБТ, что мы наблюдаем регулярно. Очевидны и проблемы в СИЗО — это тянется еще со времен Советского союза, к лучшему ситуация не поменялась. Это уже не говоря о ситуации у со СМИ, которая за последние годы только ухудшилась", — говорит Разумков.

Тем не менее, по словам эксперта, глобальных последствий отчет носить не будет.

"Характер доклада Госдепартамента более информационный с указанием на те проблемы, о которых в Украине итак все знают. На отношениях между американскими партнерами и украинской властью это никак не отразится. Равно как и на размерах экономической и военной поддержки, которую Украина сегодня получает со стороны США. Конечно, отчет Госдепартамента не добавит радости на Банковой, но в то же время серьезных изменений в межгосударственном общении тоже ждать не стоит", — резюмировал Разумков.