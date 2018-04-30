Отчет Госдепа США по Украине. Будут ли последствия?

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина
Госдепартамент Соединенных Штатов опубликовал доклад по правам человека в Украине за минувший год.
В документе ключевыми проблемами украинской власти называются незаконные убийства и пытки на Донбассе, похищения людей и произвольные аресты и страшные условия в тюрьмах.
У США имеются огромные претензии к судебной системе, тотальной коррупции во власти, цензуре и преследовании СМИ.
Кроме того, в отчете говорится о том, что виновные в расстрелах на Майдане и пожаре в одесском Доме профсоюзов до сих пор не привлечены к ответственности.
По словам политического эксперта, директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова все пункты, которые описаны в отчете в большей степени соответствуют действительности.
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"Проблемы, которые перечислены в докладе Госдепартамента США более чем очевидны. Помимо ключевых недочетов, в Украине наблюдаются проблемы и с этническими группами, и нетерпимое отношение к ЛГБТ, что мы наблюдаем регулярно. Очевидны и проблемы в СИЗО — это тянется еще со времен Советского союза, к лучшему ситуация не поменялась. Это уже не говоря о ситуации у со СМИ, которая за последние годы только ухудшилась", — говорит Разумков.
Тем не менее, по словам эксперта, глобальных последствий отчет носить не будет.
"Характер доклада Госдепартамента более информационный с указанием на те проблемы, о которых в Украине итак все знают. На отношениях между американскими партнерами и украинской властью это никак не отразится. Равно как и на размерах экономической и военной поддержки, которую Украина сегодня получает со стороны США. Конечно, отчет Госдепартамента не добавит радости на Банковой, но в то же время серьезных изменений в межгосударственном общении тоже ждать не стоит", — резюмировал Разумков.