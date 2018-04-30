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    Отчет Госдепа США по Украине. Будут ли последствия?

    (обновлено: )23101
    По словам политического эксперта Дмитрия Разумкова, отчет Госдепартамента США по правам человека в Украине не будет носить глобальных последствий.
    Директор Ukrainian Politconsulting Group, эксперт-аналитик Дмитрий Разумков. Архивное фото
    УНИАН

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac
    DW: Госдеп США заявил о серьезных нарушениях прав человека в Украине

    Госдепартамент Соединенных Штатов опубликовал доклад по правам человека в Украине за минувший год.

    В документе ключевыми проблемами украинской власти называются незаконные убийства и пытки на Донбассе, похищения людей и произвольные аресты и страшные условия в тюрьмах.

    У США имеются огромные претензии к судебной системе, тотальной коррупции во власти, цензуре и преследовании СМИ. 

    Кроме того, в отчете говорится о том, что виновные в расстрелах на Майдане и пожаре в одесском Доме профсоюзов до сих пор не привлечены к ответственности. 

    По словам политического эксперта, директора Украинской политконсалтинговой группы Дмитрия Разумкова все пункты, которые описаны в отчете в большей степени соответствуют действительности.

    Флаг Украины
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Украина - страна, где права человека вынесены за скобки

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    "Проблемы, которые перечислены в докладе Госдепартамента США более чем очевидны. Помимо ключевых недочетов, в Украине наблюдаются проблемы и с этническими группами, и нетерпимое отношение к ЛГБТ, что мы наблюдаем регулярно. Очевидны и проблемы в СИЗО — это тянется еще со времен Советского союза, к лучшему ситуация не поменялась. Это уже не говоря о ситуации у со СМИ, которая за последние годы только ухудшилась", — говорит Разумков.

    Тем не менее, по словам эксперта, глобальных последствий отчет носить не будет. 

    "Характер доклада Госдепартамента более информационный с указанием на те проблемы, о которых в Украине итак все знают. На отношениях между американскими партнерами и украинской властью это никак не отразится. Равно как и на размерах экономической и военной поддержки, которую Украина сегодня получает со стороны США. Конечно, отчет Госдепартамента не добавит радости на Банковой, но в то же время серьезных изменений в межгосударственном общении тоже ждать не стоит", — резюмировал Разумков.  

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