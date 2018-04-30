наверх
30.04.201809:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    СМИ узнали о подготовке саммита Корей и США

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (91)

    (обновлено: )37
    По данным СМИ, прорабатывается возможность проведения в июне-июле переговоров на высшем уровне между КНДР, Южной Кореей и США, а созыв в мае американо-северокорейского саммита в реальности уже подтвержден.
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Южная Корея готовится к проведению в июне-июле этого года трехстороннего саммита с США и КНДР, сообщает в понедельник южнокорейская газета "Мунхва ильбо".

    "Прорабатывается возможность проведения в июне-июле переговоров на высшем уровне между Югом-Севером и США, тогда как созыв в мае американо-северокорейского саммита в реальности уже подтвержден", — пишет газета.

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Исторические переговоры: лидеры двух Корей встретились в Пханмунджоме

    Согласно сообщению, если все пойдет гладко, то в течение этого года могут быть нормализованы отношения между Северной Кореей и Японией и возобновлены шестисторонние переговоры о выполнении "дорожной карты" денуклеаризации Корейского полуострова.

    Смотрите также: Историческое рукопожатие. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

    В пограничном пункте переговоров Пханмунджом 27 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместную декларацию о денуклеаризации и налаживанию межкореских отношений. Теперь ожидается проведение встречи Ким Чен Ына и Трампа.

    Шестисторонние переговоры с участием России, США, Китая, КНДР, Японии и Южной Кореи велись с 2003 по 2009 годы, пока не зашли в тупик из-за выдвижения некоторыми партнерами Пхеньяна условий, не имеющих прямого отношения к денуклеаризиации.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Украинский военный
    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе
    Подрыв авто на Позняках в Киеве
    Криминальные войны в Украине
    Андрей Золотарев о "церковной инициативе" президента. Видео
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине