Исторические переговоры: лидеры двух Корей встретились в Пханмунджоме

Иван Захарченко — Коян (Южная Корея), для РИА Новости Украина

Историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, переступившим через военно-демаркационную линию.

В ходе третьего корейского саммита лидеры двух страны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения, пишут РИА Новости.

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Лидеры двух стран Корейского полуострова встретили друг друга улыбками. Ким Чен Ын спустился по каменным ступеням из павильона "Тхонильгак" на северной стороне и подошел к военно-демаркационной линии – символическому бетонному барьеру между бараками, где ранее заседали военные комиссии по перемирию в Корее.

Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии, а договора о мире пока так и нет. Пхамунджом уже 65 лет олицетворяет противостояние в Корее.

REUTERS Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

Ким Чен Ын подошел к линии раскола, где по другую сторону его ждал Мун Чжэ Ин. Они пожали друг другу руки, искренне улыбаясь и приветствуя друг друга. Затем лидер КНДР, одетый в черный костюм-френч, перешагнул через барьер на южную сторону. Дальше главы корейских государств отступили от протокола и вместе вновь переступили на северную сторону. Таким образом, президент Мун также побывал на северокорейской территории.

REUTERS Korea Summit Press Pool Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

Вернувшись на южную сторону, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин сфотографировались с приветствовавшими их детьми — мальчиком и девочкой, которые поднесли лидерам цветы.

Главы государств проследовали по красной ковровой дорожке к площади, на которой состоялась приветственная церемония. Лидеры корейских государств прошли мимо почетного караула, облаченного в разноцветные костюмы времен старинной корейской династии Ли (Чосон) под традиционные звуки гонгов и медных труб.

Во времена этой династии Корея была единым государством более 500 лет до того, как в 1910 году не была покорена Японией.

Процессия завершилась приветствием Ким Чен Ына почетным военным караулом вооруженных сил Республики Корея. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пожали руки прибывшим на саммит ключевым фигурам властей обеих сторон.

Во время процессии сопровождающая Ким Чен Ына его родная сестра и секретарь из ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон попыталась проследовать за братом и Мун Чжэ Ином по ковровой дорожке, которая была постелена только для лидеров. Но ее сразу же окликнули, и Ким Ё Чжон отошла в сторону.

После церемонии лидеры двух корейских государств прошли в "Дом мира" — павильон, построенный к 90-м годам прошлого века для переговоров. Саммит там проводится впервые.

Ким Чен Ын сфотографировался с Мун Чжэ Ином на фоне картины с изображением корейских гор и оставил запись в гостевой книге: "Теперь — новая история, на отправной точке истории эпохи мира, Ким Чен Ын, 27 апреля 2018 года".

То же самое он повторил в начале переговоров с Мун Чжэ Ином, выразив надежду на их успех. Мун Чжэ Ин со своей стороны согласился с этим и призвал достижением договоренностей "сделать хороший подарок" корейской нации и миролюбивым людям планеты.

Ким Чен Ын на встрече с Мун Чжэ Ином подтвердил, что, как и ожидалось, он привез с собой к столу знаменитую лапшу "пхеньянский нэнмён" из гречневой муки, и предложил президенту Южной Кореи ее отведать.

Со своей стороны Мун Чжэ Ин подобрал для Ким Чен Ына блюда, в том числе швейцарские картофельные лепешки, учитывая, что нынешний лидер КНДР в детстве учился в международной школе в Швейцарии.

Это уже третий саммит двух корейских государств с 2000 года.