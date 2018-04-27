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    Исторические переговоры: лидеры двух Корей встретились в Пханмунджоме

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    В течение дня ожидается обсуждение в "Доме мира" вопросов мира и безопасности. После этого планируется, что лидеры двух Корей высадят сосну на память на военно-демаркационной линии, а затем состоится банкет.
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool

    Иван Захарченко — Коян (Южная Корея), для РИА Новости Украина

    Историческая встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялась в южной части демилитаризованной зоны в пункте переговоров Пханмунджом. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, переступившим через военно-демаркационную линию.

    В ходе третьего корейского саммита лидеры двух страны планируют обсудить вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения, пишут РИА Новости.

    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР
    twitter.com/CNN
    Бегущие с кортежем. Появились кадры охраны лидера КНДР

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    Лидеры двух стран Корейского полуострова встретили друг друга улыбками. Ким Чен Ын спустился по каменным ступеням из павильона "Тхонильгак" на северной стороне и подошел к военно-демаркационной линии – символическому бетонному барьеру между бараками, где ранее заседали военные комиссии по перемирию в Корее.

    Корейская война 1950-1953 годов завершилась подписанием соглашения о перемирии, а договора о мире пока так и нет. Пхамунджом уже 65 лет олицетворяет противостояние в Корее.

    REUTERS
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

    Ким Чен Ын подошел к линии раскола, где по другую сторону его ждал Мун Чжэ Ин. Они пожали друг другу руки, искренне улыбаясь и приветствуя друг друга. Затем лидер КНДР, одетый в черный костюм-френч, перешагнул через барьер на южную сторону. Дальше главы корейских государств отступили от протокола и вместе вновь переступили на северную сторону. Таким образом, президент Мун также побывал на северокорейской территории.

    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

    Вернувшись на южную сторону, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин сфотографировались с приветствовавшими их детьми — мальчиком и девочкой, которые поднесли лидерам цветы.

    Главы государств проследовали по красной ковровой дорожке к площади, на которой состоялась приветственная церемония. Лидеры корейских государств прошли мимо почетного караула, облаченного в разноцветные костюмы времен старинной корейской династии Ли (Чосон) под традиционные звуки гонгов и медных труб.

    Во времена этой династии Корея была единым государством более 500 лет до того, как в 1910 году не была покорена Японией.

    Процессия завершилась приветствием Ким Чен Ына почетным военным караулом вооруженных сил Республики Корея. Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин пожали руки прибывшим на саммит ключевым фигурам властей обеих сторон.

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина
    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Историческое рукопожатие. Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи

    Во время процессии сопровождающая Ким Чен Ына его родная сестра и секретарь из ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон попыталась проследовать за братом и Мун Чжэ Ином по ковровой дорожке, которая была постелена только для лидеров. Но ее сразу же окликнули, и Ким Ё Чжон отошла в сторону.

    После церемонии лидеры двух корейских государств прошли в "Дом мира" — павильон, построенный к 90-м годам прошлого века для переговоров. Саммит там проводится впервые.

    Ким Чен Ын сфотографировался с Мун Чжэ Ином на фоне картины с изображением корейских гор и оставил запись в гостевой книге: "Теперь — новая история, на отправной точке истории эпохи мира, Ким Чен Ын, 27 апреля 2018 года".

    Ким Чен Ын
    REUTERS Damir Sagolj
    КНДР отказывается от ядерных испытаний. Будущее полуострова

    То же самое он повторил в начале переговоров с Мун Чжэ Ином, выразив надежду на их успех. Мун Чжэ Ин со своей стороны согласился с этим и призвал достижением договоренностей "сделать хороший подарок" корейской нации и миролюбивым людям планеты.

    Ким Чен Ын на встрече с Мун Чжэ Ином подтвердил, что, как и ожидалось, он привез с собой к столу знаменитую лапшу "пхеньянский нэнмён" из гречневой муки, и предложил президенту Южной Кореи ее отведать.

    Со своей стороны Мун Чжэ Ин подобрал для Ким Чен Ына блюда, в том числе швейцарские картофельные лепешки, учитывая, что нынешний лидер КНДР в детстве учился в международной школе в Швейцарии.

    Это уже третий саммит двух корейских государств с 2000 года.

    REUTERS Korea Summit Press Pool
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина

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