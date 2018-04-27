Давайте дружить странами. Глава КНДР предложил Мун Чжэ Ину чаще встречаться

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Лидер КНДР Ким Чен Ын предложил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину более частые встречи, сообщил на брифинге после утреннего раунда переговоров представитель президентской администрации Южной Кореи.

"Давайте теперь встречаться часто. Давайте построим желанный хороший мир", — процитировал представитель администрации слова Ким Чен Ына.

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В пятницу, 27 апреля, Ким Чен Ын стал первым северокорейским руководителем, который перешел через военно-демаркационную линию в зону ответственности Южной Кореи. На южнокорейской стороне демилитаризованной зоны началась его встреча с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

Как ожидается, главы двух корейских государств обсудят вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения. После обсуждения планируется, что лидеры двух Корей высадят сосну на память на военно-демаркационной линии, а затем состоится банкет. Это уже третий саммит двух корейских государств с 2000 года.

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Напомним, Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.