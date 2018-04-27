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    Ким Чен Ын сделал пафосное заявление по прибытии на корейский саммит

    Тема:

    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи (73)

    (обновлено: )15810
    Глава КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что "мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию".
    Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин
    yonhapnews.co.kr

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Делегация КНДР прибыла на корейский саммит в пограничный пункт переговоров Пханмунджом с ощущением начала новой истории, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

    "Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию", — заявил Ким Чен Ын на встрече с президентом Мун Чжэ Ином.

    Майк Помпео
    SAUL LOEB / AFP
    Тайный визит Помпео. Переговоры США - КНДР и позиция Китая

    Примерно то же самое он написал в книге гостей в "Доме мира" перед началом переговоров: "Теперь — новая история, на отправной точке истории эпохи мира, Ким Чен Ын".

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    В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

    Напомним, Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.

    Как сообщалось, в настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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