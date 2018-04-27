Ким Чен Ын сделал пафосное заявление по прибытии на корейский саммит

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Делегация КНДР прибыла на корейский саммит в пограничный пункт переговоров Пханмунджом с ощущением начала новой истории, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын.

"Мы прибыли сюда с ощущением начала новой истории на пути к миру и процветанию", — заявил Ким Чен Ын на встрече с президентом Мун Чжэ Ином.

Примерно то же самое он написал в книге гостей в "Доме мира" перед началом переговоров: "Теперь — новая история, на отправной точке истории эпохи мира, Ким Чен Ын".

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В течение дня главы двух корейских государств обсудят в южной части демилитаризованной зоны вопросы улучшения отношений Севера и Юга, мира и перспектив воссоединения.

Напомним, Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидеров КНДР и США.

Как сообщалось, в настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.