СМИ выяснили важную деталь о закрытом КНДР ядерном полигоне

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Большая часть подземного ядерного полигона в Пхунгери, который лидер КНДР Ким Чен Ын предписал закрыть, была непригодна для испытаний из-за обрушения туннеля после последнего проведенного там взрыва, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на исследование китайских сейсмологов.

Северная Корея объявила 21 апреля, что прекращает испытания ядерного оружия и баллистических ракет, а также закрывает ядерный полигон в Пхунгери. В настоящее время рассматривается возможность проведения после межкорейского саммита встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом.

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Другое исследование также пришло к выводу, что зафиксированные сразу после ядерного испытания толчки были вызваны обрушением туннеля, но не уточнило, сказалось ли это на пригодности полигона для использования.

В рамках обоих исследований использовались данные станций сейсмического мониторинга в Китае и других странах для анализа толчка магнитудой 6,3, вызванного взрывом, и менее сильного толчка спустя 8,5 минут.

Издание сообщает, что некоторые официальные лица США и наблюдатели за Северной Кореей называют закрытие полигона северокорейским лидером "пустыми жестами", чтобы получить рычаги воздействия в отношениях с Вашингтоном и Сеулом при сохранении своего ядерного оружия.

Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии. Западные политики указывают, что дальность полета межконтинентальных баллистических ракет, которые испытывает Северная Корея, скоро достигнет США.