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    ЕС готов идти на серьезные уступки ради отмены пошлин США на металлы - WSJ

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    По данным СМИ, предлагаемое ЕС соглашение удовлетворит основное требование Белого дома о снижении пошлин на автомобили, запчасти и промышленное оборудование американского производства при вхождении на европейский рынок.
    Флаги ЕС
    REUTERS Francois Lenoir

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Евросоюз планирует предложить президенту США Дональду Трамп торговое соглашение о снижении пошлин на автомобили из США, чтобы избежать американских пошлин сталь и алюминий, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на представителей ЕС.

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    США в конце марта ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%), которые, по словам Трампа, будут действовать в течение длительного времени. Но для Евросоюза и ряда других стран Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. Ранее отмечалось, что до 1 мая ЕС и США будут обсуждать альтернативные меры, гарантирующие национальную безопасность США, после чего Трамп может продлить отказ от пошлин, в зависимости от результатов дискуссии.

    По данным издания, предлагаемое ЕС соглашение удовлетворит основное требование Трампа о снижении пошлин на автомобили, запчасти и промышленное оборудование американского производства при вхождении на европейский рынок.

    В обмен Евросоюз попросит доступа европейских компаний к госзаказам США — этот вопрос является многолетним препятствием в переговорах между США и ЕС о заключении Трансатлантического соглашения о партнерстве в области торговли и инвестиций (ТТИП), сообщает издание.

    Кроме того, в окончательном соглашении может будет оговорено, что ЕС поможет США в противодействии Китаю в ВТО.

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    Издание отмечает, что эта инициатива была предложена очень зависимой от экспорта Германией, которая больше всех может потерять от эскалации торговой войны с США.

    С июля 2013 года Евросоюз ведет переговоры относительно ТТИП. Речь идет о создании самой большой в мире зоны беспошлинной торговли с потребительским рынком около 820 миллионов человек. Кроме США и стран Евросоюза, в проект будут включены Канада, Мексика, Швейцария, Лихтенштейн, Норвегия и Исландия, а также страны-кандидаты в члены ЕС.

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