наверх
10.03.201809:22
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Максим Яли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 12
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Максим Яли. Архивное фото
    США усилят давление на Украину из-за "Минска" - Яли
    15:29 03.02.2018
    1832Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Ключевым периодом для урегулирования конфликта в Донбассе станет осень 2018 года, потому что после этого Украина и РФ уйдут на выборы, считает политолог международник.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп провоцирует гонку вооружений, чтобы остаться в истории - политолог
    17:08 28.01.2018
    342Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Политолог-международник Максим Яли отмечает, что одновременным усилением санкций в США добиваются ослабления экономики государства, которое видят своим соперником.
    ГУАМ - организация за демократию и экономическое развитие
    ГУАМ: о трансформации за 20 лет
    09:20 10.10.2017
    265
    ГУАМ не достигла целей, которые планировались изначально, и новых толчков для развития в перспективе нет, считает политолог-международник Максим Яли.
    Максим Яли. Архивное фото
    В США Украина должна предложить конкретные шаги по Донбассу - Яли
    17:25 19.06.2017
    712Порошенко в США. ГА ООН и встреча с Трампом
    Политолог-международник Максим Яли заявил в эфире "ГС", что главными темами обсуждения станут ситуация на Донбассе и сотрудничество в экономике, которое будет достигнуто, если США получат выгодный для себя вариант.
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп еще не осознал, что занимает должность президента сверхдержавы – Яли
    20:20 05.06.2017
    328Парижское соглашение по климату: минус США
    Политолог-международник Максим Яли в эфире "ГС" заявил, что Трампу пора осознать, что он не президент корпорации, а глава сверхдержавы, которая должна быть примером для всего мира в отношении к экологии.
    Политолог Максим Яли
    Система США пережила первые 100 дней президентства Трампа – Яли
    20:05 01.05.2017
    232Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Политолог-международник Максим Яли заявил в эфире "ГС", что Дональду Трампу не удалось переломить систему работы государства, как это удалось сделать с частью настроенной против него политической элитой Вашингтона.
    Политолог Максим Яли
    Заявление Порошенко об улучшении отношений Украины и США преждевременно - Яли
    18:15 16.03.2017
    877
    Политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что прорыва в отношениях США и Украины нет, поскольку не было личной встречи Порошенко и Трампа.
    Политолог Максим Яли
    Трамп еще не определился со своей позицией по Украине - Яли
    08:05 07.02.2017
    824Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Политолог-международник Максим Яли в эфире ГС заявил, что после формирования администрации Трампа стоит ожидать новых назначений в НАТО со стороны США.
    Политолог Максим Яли
    Политолог: если Трамп выполнит свои предвыборные обещания, пострадают все
    10:03 20.01.2017
    1210Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    Политолог-международник Максим Яли считает, что если Дональд Трамп будет следовать своим заявлениям, это неминуемо приведет к мировым торговым войнам, от которых пострадает не только Китай, но и сами США.
    Политолог Максим Яли
    Политолог о "нормандской четверке": не нужно преувеличивать, прорыва нет
    10:11 21.10.2016
    795Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Политолог-международник Максим Яли в эфире радиостанции Голос Столицы подвел итоги встречи лидеров стран "нормандской четверки" Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Владимира Путина в Берлине.
    Встреча нормандской четверки в Берлине
    Яли: главное достижение встречи "нормандской четверки" - факт ее проведения
    23:02 20.10.2016
    173Итоги "нормандии" и интервью Порошенко
    Политолог-международник Максим Яли в эфире радиостанции Голос Столицы высказал мнение, что встреча в "нормандском формате" скорее носила церемониальный характер.
    Джо Байден и Петр Порошенко
    Яли: угроза Байдена по санкциям РФ - это последнее предупреждение Порошенко
    16:26 22.09.2016
    4849Генассамблея ООН. Визит Порошенко в США
    Политолог-международник Максим Яли в эфире Голоса Столицы заявил, что от Петра Порошенко ждут не только урегулирования конфликта на Донбассе, но и успешного проведения реформ в стране.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги