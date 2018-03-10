Политолог-международник Максим Яли заявил в эфире "ГС", что главными темами обсуждения станут ситуация на Донбассе и сотрудничество в экономике, которое будет достигнуто, если США получат выгодный для себя вариант.
Политолог-международник Максим Яли в эфире "ГС" заявил, что Трампу пора осознать, что он не президент корпорации, а глава сверхдержавы, которая должна быть примером для всего мира в отношении к экологии.
Политолог-международник Максим Яли заявил в эфире "ГС", что Дональду Трампу не удалось переломить систему работы государства, как это удалось сделать с частью настроенной против него политической элитой Вашингтона.
Политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли в эфире радиостанции "Голос Столицы" заявил, что прорыва в отношениях США и Украины нет, поскольку не было личной встречи Порошенко и Трампа.
Политолог-международник Максим Яли считает, что если Дональд Трамп будет следовать своим заявлениям, это неминуемо приведет к мировым торговым войнам, от которых пострадает не только Китай, но и сами США.
Политолог-международник Максим Яли в эфире радиостанции Голос Столицы подвел итоги встречи лидеров стран "нормандской четверки" Петра Порошенко, Франсуа Олланда, Ангелы Меркель и Владимира Путина в Берлине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".