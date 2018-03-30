Отправка военных в Мали: это нужно ради имиджа Украины – политолог

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Украина готова расширить географию участия в миротворческих операциях. В первую очередь речь идет о присоединении украинских военных к миссии ООН в Мали, заявил постоянный представитель Украины при Организации Объединенных наций Владимир Ельченко. Отметим, ранее о готовности Украины к такому шагу говорил президент Петр Порошенко.

Какую выгоду участие в такой миссии может принести Украине и повлияет ли это на решение ООН по миротворцам для Донбасса, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Наше заявление о готовности расширить географию и непосредственное участие в расширении географии миротворческих операций, есть какая-то разница?

– Естественно, конечно.

Пока речь идет о нашей готовности?

– Да, совершенно верно. То есть, нас должны пригласить. В принципе, учитывая необходимость расширения контингента, я думаю, это также произойдет.

Что дает стране, которая направляет своих миротворцев на миротворческие миссии, этот шаг?

– Главный бонус, скажем так, от участия – это, безусловно, имиджевая составляющая как страны, которая принимает активное участие в урегулировании международных конфликтов. И чем больше таких миссий, в которых участвует та или иная страна, тем больше это играет на улучшение ее имиджа как страны-миротворца.

Также финансовая, безусловно. Потому что это финансируется ООН, и те воины, которые будут непосредственно принимать участие в миссии, также будут получать заработную плату по стандартам ООН, которая значительно отличается от того, что они получают в Украине.

Вот это две главные позитивные составляющие от участия той или иной страны в миротворческих миссиях.

РИА Новости Украина Миротворцы ООН. Самые известные миссии

Участие украинских миротворцев в зарубежных операциях может влиять на решение Совбеза ООН о введении миротворцев к нам или на формат работы миротворцев у нас?

– Абсолютно никакого ключевого влияния это не будет иметь. Потому что принятие подобного решения сейчас зависит, я бы сказал, от одной лишь стороны, а именно – от РФ. Потому что РФ является членом Совета Безопасности ООН, соответственно, имеет право вето на резолюции, которые ее не устроят. И как мы знаем, вот уже начиная с осени, когда Путин, я бы сказал, захватив инициативу, предложил идею миротворцев ООН, продолжаются споры, переговоры относительно формата и миссии ООН на Донбассе. И здесь я вам уже назвал, кто ключевая сторона в принятии решения.

То есть, напрямую процесс участия наших миротворцев в других операциях не влияет на миссию на Донбассе?

– Абсолютно. В этом случае точно никакого эффекта не будет иметь.

Также бытует мнение, что не нужно сейчас наших военных, тем более, профессиональных, отправлять заграницу в то время, когда у нас вооруженный конфликт на востоке, ведь у нас и так не хватает военных?

– Я с этим не согласен. Я не знаю, стоит говорить или нет, если президент позволяет себе во время войны отдохнуть на Мальдивах, почему тогда военные, которые получат прекрасную практику, не могут выехать за границу.

Конфликт фактически заморожен, нет горячей фазы, боевых столкновений, а для воина хуже нет, чем просто ожидание войны. А так они получат отличный опыт, повысят свою боеспособность и навыки, и лишь затем могут быть использованы в случае необходимости уже на линии соприкосновения, если будет такая необходимость. Это, наоборот, только повысит боеспособность отдельного контингента, отдельной части воинских сил Украины.

Эта миротворческая миссия в Мали, что сейчас там происходит? Какой контингент «голубых касок» из каких стран? Почему идет речь об усилении миротворческой миссии?

– Там ключевую роль играет Франция. Безусловно, основной контингент составляют страны африканского континента, соседи, как я вам уже сказал. Эта страна является одним из ключевых интересов Франции, как мы помним, еще Франсуа Олланд посылал туда свой контингент, когда там были проблемы, переворот и т. д.

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Поэтому из ключевых европейских игроков – Франция, а остальные, основная составляющая – это страны африканского континента.

Самих конфликтов, в которых участвуют «голубые каски» и международные контингенты миротворцев, много сейчас на планете?

– В принципе, я не думаю, что стоит их все перечислять. Проще сказать, что единичные. Десятками тоже их нельзя называть. Последней была миротворческая миссия в Косово, до этого Югославия – ключевые конфликты.

Вот к осени надеемся получить резолюцию ООН, и в ближайший год увидим миротворцев на Донбассе, которые, как заявляет и украинская, и западная сторона, являются единственным вариантом прекращения горячей стадии войны и урегулирования конфликта в Донбассе.

Страна, которая принимает миротворцев, должна как-то финансировать их деятельность?

– Мы также будем участвовать в финансировании, но, безусловно, сами мы не сможем покрыть все расходы. Это уже будет зависеть и от тех стран, которые будут готовы направить свой контингент, и от ООН, потому что по подсчетам экспертов это далеко не один миллиард долларов в год. И, безусловно, для нас это неподъемная сумма. Тут уже будут все страны, которые готовы туда направить своих военных, участвовать и в финансировании этих миссий.

К слову, директор Института политического анализа и международных отношений Сергей Толстов полагает, что Украина имеет право требовать от НАТО поддержки миротворцев на Донбассе.

А военный эксперт Сергей Грабский подчеркнул, что упрашивать Украину увеличивать количество миротворцев никто не будет.