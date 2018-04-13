Яли: удар Трампа по Сирии заденет многих

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Накануне в своем Twitter президент США Дональд Трамп призвал российских военных приготовиться. По его словам, американские ракеты не заставят себя ждать, а вместо обычных, на сирийские военные базы полетят "новые и умные" ракеты.

Кроме того, в свойственной ему манере Трамп высказал мнение, что России следовало бы быть более осмотрительными при выборе внешнеполитических партнеров.

Сам же конфликт между США и Россией начал обостряться после заявлений волонтерских организаций о применении в городе Дума химического оружия. В ходе атаки погибли не мене 70 человек, более тысячи пострадали. Сирийские и российские власти факт применения химического оружия отрицают. До этого США ввели новые санкции против российских чиновников и компаний.

Как будут далее развиваться события вокруг Сирии, спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Какова вероятность того, что этот конфликт будет еще больше углубляться, или дальше возможны некие торги, на которых попытаются стороны добиться уступок от визави?

— Я думаю, Дональд Трамп еще не выдохнул. А то, что переговоры идут, это, в принципе, очевидно. Если мы берем события прошлого года, буквально год назад 7 апреля Дональд Трамп нанес первый удар в Сирии и, как выяснилось, удар был согласован. Войска РФ были заблаговременно отведены. Их там не было. Их не было среди пострадавших. Несколько учебных самолетов, и взлетная полоса в принципе в скором времени, как оказалось, была восстановлена. Поэтому, с моей точки зрения, Дональд Трамп все-таки примет решение нанести ракетный удар. Другой вопрос, какова будет цель. И что касается его личной мотивации, с моей точки зрения, она присутствует, и это очень важный фактор. Если мы говорим о Дональде Трампе. Я напомню, что в прошлом году ударом по аэродрому в Сирии Дональду Трампу удалось значительно повысить свои рейтинги, которые на тот момент находились в очень плачевном состоянии. И это стало первым шагом, который его сторонники восприняли, как и противники, положительно.

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Возможно ли, что этот внешнеполитический конфликт создается, чтобы отвлечь внимание от внутренних скандалов, либо для использования во внутриполитических целях?

— В принципе, да. Потому что я вам сказал, первое — это электоральная задача. Нужно еще учитывать, что первое — на горизонте промежуточные выборы, очень важные для Дональда Трампа. А сейчас у него рейтинги, тем более, поддержка, как никогда велика. Впервые она достигла 50%. Так что он достаточно комфортно себя чувствует. И безусловно, это придает ему смелости. С другой стороны, мы также должны понимать, что на горизонте уже была анонсирована возможная встреча с другим лидером еще одной, пускай и непризнанной, но ядерной державы — КНДР, Ким Чен Ыном, который бесспорно очень с большим интересом наблюдает за ситуацией. И как Дональд Трамп себя поведет в сложной ситуации, когда ядерная держава уже объявила, в данном случае, РФ о том, что будет сбивать все его ракеты. Как мы знаем, Дональд Трамп неоднократно угрожал КНДР, там проблемы намного более серьезные. Там уже средства доставки, возможно, могут донести заряды до территории США. Так что накануне этой встречи, если она, конечно, состоится, потому что там еще много неясностей, со стороны Дональда Трампа было бы логично продемонстрировать свою решительность и всю мощь во всей красе.

Поэтому, скорее всего, и направляется дополнительная эскадра с берегов уже США с авианосцами, и поэтому шоу должно быть очень впечатлительным и убедительным для того, чтобы те аргументы, которые предложит Дональд Трамп уже на встрече с Ким Чен Ыном, были для него серьезными. Потому что, как известно, Ким Чен Ын как раз не моргает в этой игре, в этом блефе, который до этого пока лишь был, и заявления, и угроза Дональда Трампа нанести превентивный удар по КНДР.

И еще, как известно, совсем недавно стала готовиться, оказывается, встреча с Путиным. Причем, не в Москве, а в Вашингтоне. И это при том, что не смотря на то, что Дональда Трампа все его советники просили даже не поздравлять его с очередным переизбранием. Он все равно это сделал. Как оказалось, даже более того, предложил личную встречу. Так что тут возможный вариант — такая, условно говоря, будет игра в поддавки Дональду Трампу. РФ в очередной раз, проглотив горькую пилюлю, позволит нанести ракетный удар по целям, скорее всего, которые будут непосредственно касаться инфраструктуры по изготовлению химического оружия. А потом уже, ведь не случайно последние дни вокруг этой ситуации постоянно вспоминаю фразу Дональда Трампа о том, что он уже готов уйти из Сирии. То есть, условно говоря, сделать такой победный залп, эффектный, а потом в скором времени уже начать переговоры с той же РФ и другими союзниками о возможном отходе американских войск, объявить о том, что все задачи выполнены, ИГИЛ разгромлен, аккурат к промежуточным выборам отчитаться перед американской общественностью, что он все задачи решил. А если еще к этому возможно будет подвести резолюцию по миротворцам ООН, и какие-то договоренности с Ким Чен Ыном, я думаю, это задача максимум для Дональда Трампа на сегодня.

Многие связывают сегодняшнюю эскалацию с встречей, которая произошла на прошлой неделе лидеров Турции, России и Ирана, которые, по мнению западных обозревателей, отодвинули западные государства от процесса урегулирования в Сирии. Насколько такой вариант может иметь место?

— Он имеет место, и далеко не в первый раз, переговоры в Астане всем известные с участием названными вами сторон. Это инициатива была перехвачена не сейчас. Но наоборот, в этом плане Дональд Трамп как раз еще ударит, покажет, кто в доме хозяин, и кто реально принимает решения, к чему он, безусловно, и стремится — вернуть лидерство США. И применяя военную силу, в том числе.

К слову, аналитик Института мировой политики Николай Белесков считает, что США не ударит по российским объектам в Сирии.

А глава Международного центра перспективных исследований Василий Филипчук заявил, что нагнетание вокруг Сирии — игра Трампа для американских телезрителей.