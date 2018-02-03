США усилят давление на Украину из-за "Минска" - Яли

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер после переговоров с помощником президента России Владиславом Сурковым сообщил, что Россия уже согласна на расширение мандата миротворцев ООН. А Сурков в свою очередь заявил, что Волкер сделал конструктивное предложение по миротворцам, которое является "вполне реализуемым".

Стоит напомнить, что Украина с партнерами настаивает, что миротворцы должны находиться на всей оккупированной территории, включая неконтролируемую часть государственной украинско-российской границы.

Когда возможно урегулирование конфликта на Донбассе спрогнозировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог-международник, кандидат политических наук Максим Яли.

Как вы считаете, насколько действительно стороны готовы идти на уступки в вопросе введения миротворческой миссии на Донбасс?

— По крайней мере, исходя из сегодняшней ситуации, он кажется наиболее реальным. Потому что, исходя из заявлений сторон, безусловно, это лишь часть того, что обговаривалось. Вот такой компромиссный вариант, судя по всему, сейчас обсуждается, и, как заявил Сурков, это предложение является более приемлемым. Но, судя из интервью и брифингов Курта Волкера, сейчас именно мандат миссии не является ключевым для обсуждения. Потому что есть ключевые вопросы, он выделил три из них, которые обсуждали — это возвращение офицеров России, это центр по контролю, из которого в декабре Россия вышла, восстановление мобильной связи и увеличение пунктов контроля. То есть это такие тактические моменты, которые были, по словам того же Волкера, ключевыми. И здесь, я думаю, как раз компромиссы и были найдены. Они наиболее просты и реализуемы на данном этапе. А дискуссии по формату миротворческой миссии еще будут вестись неоднократно. И, скажем так, это в целом вписывается в тактику РФ по затягиванию переговоров. По крайней мере, до мартовских выборов в РФ президентских.

Стоит ли ожидать, что после президентских выборов в России будет неким образом форсирован процесс урегулирования конфликта на Донбассе, ведь после них начнет избирательная кампания в Украине?

— Перед этим будет еще чемпионат мира по футболу в России. Это тоже благоприятный фактор для переговоров. Я имею в виду, что, скорее всего, Россия не будет идти на резкие обострения в этот период времени. Осень, с моей точки зрения, будет ключевым периодом, когда это возможно будет еще запустить. Потому что американские партнеры также прекрасно понимают, что затем мы уйдем все на выборы, и реальных шагов вряд ли стоит ожидать. Именно поэтому Курт Волкер, я думаю, и отметил, что он очень надеется на то, что 2018-й год станет годом мира в Украине.

И тут еще, с моей точки зрения, важен тот фактор, что в ноябре в США также будут выборы в Конгресс, от результатов которых может кардинально измениться и судьба Дональда Трампа. Я имею в виду, если демократы получат перевес в обеих палатах, то от идеи импичмента они еще не отказывались, и он прекрасно понимает, что это будет использовано демократами. Поэтому ему будет необходимо продемонстрировать как раз внешнеполитические успехи в урегулировании конфликта в Украине — я думаю это приоритет, потому что, если сравнивать с КНДР и Сирией, которая досталась ему в наследство, то здесь проще всего, потому что задействовано наименьшее количество региональных игроков. А именно, только Россия. В других вариантах намного сложнее. Поэтому давление с американской стороны на Украину также будет возрастать по имплементации политической части минских соглашений. Из высказываний Суркова и Волкера можно также понять, что американская сторона предлагала вариант параллельного выполнения соглашений по развертыванию, с одной стороны, миссии ОБСЕ, постепенно, изначально на линии соприкосновенияб, а потом, судя по всему, будет ожидаться какой-то политический шаг со стороны Украины. И вот по мере продвижения выполнения политической части соглашения и будет эта миссия как раз распространяться на всю территорию Донбасса. И последний этап, я так понимаю, будет как раз проведение выборов окончательное и передача контроля на границе после внесения в Конституцию. Я уверен, российская сторона обязательно будет на этом еще настаивать.

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Ранее эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Денис Кирюхин заявлял, что сдвинуть вопрос миротворцев с мертвой точки сможет диалог Киева и Донбасса.

А политолог Руслан Бортник заявлял, что решение конфликта на Донбассе находится в руках политического руководства Украины.