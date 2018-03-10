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    Организация за демократию и экономическое развитие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    ГУАМ - организация за демократию и экономическое развитие
    ГУАМ: о трансформации за 20 лет
    09:20 10.10.2017
    265
    ГУАМ не достигла целей, которые планировались изначально, и новых толчков для развития в перспективе нет, считает политолог-международник Максим Яли.
    Александр Охрименко
    Охрименко: в зоне свободной торговли с ГУАМ нет никакого смысла
    19:36 27.03.2017
    912
    По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, попытка реанимировать зону свободной торговли в рамках ГУАМ не принесет Украине никакой экономической выгоды, поскольку эта структура давно умерла.
    Юрий Гаврилечко
    Гаврилечко: ГУАМ - это неработающее объединение
    16:43 27.03.2017
    363
    Экономист Юрий Гаврилечко в эфире "ГС" заявил, что экономического лидера среди стран ГУАМ нет, поэтому подписание ЗСТ будет интересно для всех участников этого союза.
    Представители стран-участниц ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдавия)
    Гройсман рассчитывает на запуск ЗСТ между странами ГУАМ в 2017-м
    12:07 27.03.2017
    526
    По словам премьера, на саммите ГУАМ стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества и политического взаимодействия, а также развития транспортной инфраструктуры.
    ГУАМ - организация за демократию и экономическое развитие
    В понедельник премьеры стран ГУАМ обсудят в Киеве зону свободной торговли
    01:59 27.03.2017
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    По информации пресс-службы правительства Грузии, в рамках первой панели мероприятия участники рассмотрят перспективы зоны свободной торговли ГУАМ, а во второй речь пойдет о транспортном коридоре ГУАМ.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин подписал программу сотрудничества ГУАМ с Японией
    04:15 04.12.2015
    163
    Как сообщается. Павел Климкин и Йодзи Муто подписали Программу сотрудничества ГУАМ-Япония, которая "направлена прежде всего на вопросы экономического развития региона стран-членов ГУАМ и предусматривает разработку конкретных секторальных проектов".
    Глава МИД Украины Павел Климкин. Архивное фото
    Климкин: рабочим языком ГУАМ вместо русского теперь будет английский
    12:56 05.12.2014
    590
    По словам главы МИД Павла Климкина, такое решение поддержали все участники организации: Грузия, Украина, Азербайджан и Молдавия.
    Конференция ПА ГУАМ и Балтийской ассамблеи пройдет в Батуми
    08:10 26.06.2013
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    Совместная конференция Парламентской ассамблеи ГУАМ и Балтийской ассамблеи пройдет 26-28 июня в Батуми, сообщил заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Джалагания.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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