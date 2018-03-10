По мнению экономического эксперта Александра Охрименко, попытка реанимировать зону свободной торговли в рамках ГУАМ не принесет Украине никакой экономической выгоды, поскольку эта структура давно умерла.
Как сообщается. Павел Климкин и Йодзи Муто подписали Программу сотрудничества ГУАМ-Япония, которая "направлена прежде всего на вопросы экономического развития региона стран-членов ГУАМ и предусматривает разработку конкретных секторальных проектов".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".