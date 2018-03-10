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    ядерное оружие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 102
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    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп заявил о хорошей сделке с Северной Кореей
    04:39 10.03.2018
    90Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам президента США Дональда Трампа, сейчас идет работа над сделкой с Северной Кореей, и "если ее удастся достичь, она будет хороша для мира".
    Баллистическая ракета с ядерной боеголовкой РСД-10 Пионер. Архивное фото
    В НАТО обвинили Россию в развертывании новой ядерной гонки в Европе
    06:32 19.02.2018
    257НАТО: надо или не надо?
    По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия, модернизируя свой арсенал ядерного оружия и проводя ядерные учения, рискует развязать новую ядерную гонку в Европе.
    Президент Китая Си Цзиньпин, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Си Пэн Лиюань
    Охрана Трампа подралась из-за "ядерного чемоданчика" в Китае - СМИ
    05:16 19.02.2018
    867Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    По информации СМИ, представители китайской стороны в ходе инцидента "не получили доступ к ядерному чемоданчику и даже не дотронулись до него".
    Бомбардировщик B-2
    Как коснется Литвы ядерная программа США?
    09:59 05.02.2018
    212
    Напряженность отношений между Россией и США не снижается. Напротив, она переходит на уровень ядерного противостояния - и в центре внимания оказывается регион, в котором находится Литва, пишет Андрюс Пятринис.
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
    В мире началась гонка ядерного вооружения - Мусиенко
    18:15 28.01.2018
    472Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Учитывая то, насколько глобализрованным становится мир, через пять-десять лет стоит ожидать появления ядерного оружия в Египте, считает руководитель Центра военно-правовых исследований.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп провоцирует гонку вооружений, чтобы остаться в истории - политолог
    17:08 28.01.2018
    342Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Политолог-международник Максим Яли отмечает, что одновременным усилением санкций в США добиваются ослабления экономики государства, которое видят своим соперником.
    Здание министерства иностранных дел РФ в Москве
    МИД РФ: США хотят силой "додавить" КНДР до переговоров
    09:33 29.12.2017
    122
    по словам посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистрова, "позиция у США сырая, нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации", есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой.
    Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
    Израиль сделал резкое заявление по ситуации в Сирии
    23:49 02.12.2017
    1159Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Израиль не допустит, чтобы иранский режим, одержимый идеями уничтожения еврейского государства, приобрел ядерное оружие, Израиль не допустит, чтобы "этот режим закрепился в военном отношении в Сирии".
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12. Архивное фото
    Новая ракета может доставить в США сверхбольшую ядерную боеголовку - КНДР
    09:46 29.11.2017
    311Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно заявлению посольства КНДР в Москве, новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" оснащается системой оружия, способной нагрузить сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12. Архивное фото
    МИД РФ: Пхеньян не проводит новых пусков, но США не следует этому примеру
    06:56 27.11.2017
    251Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, с 15 сентября Пхеньян следует первому пункту дорожной карты и не проводит ракетно-ядерных испытаний, "к сожалению, противная сторона - США - не следует этому позитивному примеру".
    Президент США Дональд Трамп посетил научную лабораторию в Забытом городе Пекина
    В Пекине Трамп заявил, что верит в решение проблемы КНДР
    06:52 09.11.2017
    240Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации журналистов пресс-пула Белого дома, на встрече с председателем КНР в Пекине, президент США Дональд Трамп заявил, что у проблемы КНДР есть решение.
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп рассчитывает на помощь Путина по КНДР
    05:09 05.11.2017
    234Путин - Трамп: итоги вьетнамского саммита
    По словам президента США Дональда Трампа во время его азиатского турне ожидается встреча с президентом России Владимиром Путиным, США хотят "помощи Путина по КНДР".
    Пентагон
    Главы генштабов США, Южной Кореи и Японии обратились к КНДР
    06:51 30.10.2017
    954Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Встреча Джозефа Данфорда, Чон Гён Ду и Кацутоси Кавано состоялась в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских вооруженных сил на Гавайях. Генералы призвали КНДР "воздержаться от безответственных провокаций, усугубляющих напряженность в регионе".
    Стратегический американский бомбардировщик B-52
    В США стартуют учения стратегических ядерных сил
    05:52 30.10.2017
    251
    По словам официального представителя Стратегического командования США Брайана Магуири, сценарий учений предусматривает "различные стратегические угрозы для страны и задействует все возможности STRATCOM" с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп: в отношении КНДР сработает только одна вещь
    02:50 08.10.2017
    414Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам президент США Дональд Трамп, президенты и их администрации говорили с Северной Кореей 25 лет, заключали соглашения и выплачивали огромные суммы денег, но все это не работало.
    Авианосец USS Nimitz (CVN-68)
    США и Южная Корея намерены провести новые учения с участием авианосца
    05:10 18.09.2017
    91Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По информации южнокорейских СМИ, Вашингтон, Сеул и Токио проведут совместные учения на случай ракетного удара со стороны КНДР в начале октября этого года.
    Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли
    Постпред США в ООН пригрозила уничтожить Северную Корею
    00:52 18.09.2017
    844Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, если КНДР не откажется от своей безрассудной политики, если США придется каким-либо образом защищать себя или своих союзников, КНДР будет уничтожена.
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12 КНДР
    КНДР угрожает великой болью и страданиями для США из-за санкций
    06:50 11.09.2017
    1368Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно заявлению МИД КНДР, санкции и давление со стороны США с целью полного уничтожения суверенитета и права на существование КНДР входит в абсолютно безрассудную фазу.
    Пентагон
    Пентагон: у США есть много вариантов, как уничтожить Северную Корею
    02:47 04.09.2017
    216Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам главы Пентагона Джеймса Мэттиса, США не стремятся к полному уничтожению какой-либо страны, в частности Северной Кореи, "есть много вариантов, как это сделать".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп: США готовы применить ядерное оружие для защиты от КНДР
    01:48 04.09.2017
    254Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам пресс-службы Белого дома, президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических мер, обычных и ядерных возможностей.
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    Президент Китая Си Цзиньпин, Мелания Трамп, Дональд Трамп, Си Пэн Лиюань
    Охрана Трампа подралась из-за "ядерного чемоданчика" в Китае - СМИ
    05:16 19.02.2018
    867
    По информации СМИ, представители китайской стороны в ходе инцидента "не получили доступ к ядерному чемоданчику и даже не дотронулись до него".
    Баллистическая ракета с ядерной боеголовкой РСД-10 Пионер. Архивное фото
    В НАТО обвинили Россию в развертывании новой ядерной гонки в Европе
    06:32 19.02.2018
    257
    По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия, модернизируя свой арсенал ядерного оружия и проводя ядерные учения, рискует развязать новую ядерную гонку в Европе.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп заявил о хорошей сделке с Северной Кореей
    04:39 10.03.2018
    90
    По словам президента США Дональда Трампа, сейчас идет работа над сделкой с Северной Кореей, и "если ее удастся достичь, она будет хороша для мира".
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