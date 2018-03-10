Напряженность отношений между Россией и США не снижается. Напротив, она переходит на уровень ядерного противостояния - и в центре внимания оказывается регион, в котором находится Литва, пишет Андрюс Пятринис.
по словам посла по особым поручениям МИД РФ Олега Бурмистрова, "позиция у США сырая, нет единой межведомственной позиции и перспективы видения выхода из ситуации", есть желание додавить Пхеньян до переговоров, в том числе силой.
По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, Израиль не допустит, чтобы иранский режим, одержимый идеями уничтожения еврейского государства, приобрел ядерное оружие, Израиль не допустит, чтобы "этот режим закрепился в военном отношении в Сирии".
Согласно заявлению посольства КНДР в Москве, новая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-15" оснащается системой оружия, способной нагрузить сверхбольшую тяжелую ядерную боеголовку и нанести удар по всей материковой части США.
По словам замглавы МИД РФ Игоря Моргулова, с 15 сентября Пхеньян следует первому пункту дорожной карты и не проводит ракетно-ядерных испытаний, "к сожалению, противная сторона - США - не следует этому позитивному примеру".
Встреча Джозефа Данфорда, Чон Гён Ду и Кацутоси Кавано состоялась в штаб-квартире Тихоокеанского командования американских вооруженных сил на Гавайях. Генералы призвали КНДР "воздержаться от безответственных провокаций, усугубляющих напряженность в регионе".
По словам официального представителя Стратегического командования США Брайана Магуири, сценарий учений предусматривает "различные стратегические угрозы для страны и задействует все возможности STRATCOM" с участием подразделений в различных местах в режиме реального времени.
По словам постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, если КНДР не откажется от своей безрассудной политики, если США придется каким-либо образом защищать себя или своих союзников, КНДР будет уничтожена.
По словам пресс-службы Белого дома, президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических мер, обычных и ядерных возможностей.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".