По словам главы МИД Китая Ван И, все заинтересованные стороны должны выполнять резолюции СБ ООН, направленные на недопущение развития ядерной программы КНДР, но в то же время воздерживаться от шагов, которые могут привести к напряженности в регионе.
Глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции в рамках открывшейся сессии высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), озвучил основные приоритеты и векторы внешней политики КНР на 2016 год.
Посольство КНР в США уже выступило с призывом к Вашингтону "воздержаться от провокационных слов и действий". В сообщении посольства говорилось, что "США должны действовать ответственно в поддержании регионального мира и стабильности".
В числе приоритетных вопросов также формирование архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, координация позиций России, Индии и Китая в рамках региональных объединений и форумов и пр.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".