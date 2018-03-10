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    Ван И (политик)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Флаг Китая
    Пекин призвал не обольщаться по поводу ослабления напряженности вокруг КНДР
    05:45 16.08.2017
    516Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Благодаря усилиям всех сторон напряженность на Корейском полуострове проявляет некоторые сигналы ослабления, но "августовский кризис" еще не преодолен, заявил Ван И.
    Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И. Архивное фото
    МИД Китая: санкции против КНДР вернут стороны за стол переговоров
    06:45 06.08.2017
    369Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам главы МИД КНР Ван И, санкции необходимы, но они не являются конечной целью. Цель заключается в том, чтобы вернуться к переговорам по решению ядерной проблемы Корейского полуострова.
    Министр иностранных дел Китая Ван И
    Китай высказался о размещении американской системы ПРО в Южной Корее
    13:00 29.04.2017
    377Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Министр иностранных дел Китая Ван И призвал ООН "быть преверженцами пути диалога и переговоров". По его словам, демонстрация силы не решает проблему, а приводит только к большим катастрофам.
    Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
    Надо разорвать порочный круг санкций против Пхеньяна - МИД КНР
    23:49 17.02.2017
    126Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    По словам главы МИД Китая Ван И, все заинтересованные стороны должны выполнять резолюции СБ ООН, направленные на недопущение развития ядерной программы КНДР, но в то же время воздерживаться от шагов, которые могут привести к напряженности в регионе.
    Флаг Китая
    Глава МИД Китая озвучил задачи внешней политики страны на 2016 год
    08:55 09.03.2016
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    Глава МИД Китая Ван И на пресс-конференции в рамках открывшейся сессии высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), озвучил основные приоритеты и векторы внешней политики КНР на 2016 год.
    Министр иностранных дел Китая Ван И
    Китай не допустит подрыва стабильности на Корейском полуострове - МИД КНР
    06:16 08.03.2016
    393Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам министра иностранных дел КНР Ван И, Китай не допустит подрыва стабильности на Корейском полуострове и нанесения вреда интересам Китая в сфере безопасности.
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Резолюция СБ ООН поставит барьер на пути ядерной программы КНДР - МИД Китая
    02:33 24.02.2016
    75Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    По словам главы МИД Китая Ван И, Совет безопасности ООН ведет консультации по поводу новой резолюции по КНДР, и в этом плане достигнут важный прогресс.
    Флаг Китая
    КНР предостерегает США от совершения "опрометчивых действий"
    05:54 27.10.2015
    179
    Посольство КНР в США уже выступило с призывом к Вашингтону "воздержаться от провокационных слов и действий". В сообщении посольства говорилось, что "США должны действовать ответственно в поддержании регионального мира и стабильности".
    Переговоры по ядерной программе Ирана в Женеве. Архивное фото
    Переговоры по ядерной программе Ирана вошли в ключевую стадию - МИД КНР
    07:11 08.03.2015
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    Достижение всеобъемлющего соглашения по ядерному вопросу Ирана поможет укреплению международной системы противостояния распространению ядерного оружия.
    Самолеты компании Malaysia Airlines. Архивное фото
    Поиск пропавшего малайзийского самолета продолжаются - глава МИД КНР
    04:45 08.03.2015
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    Ровно год назад, в этот же день, пропал рейс MH370 малайзийских авиалиний. Прошел год, самолет не найден, но поиск по-прежнему продолжается, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
    Министр иностранных дел Китая Ван И
    КНР против продления дедлайна в достижении соглашения по ИЯП
    04:43 16.02.2015
    55
    Как заявил министр иностранных дел КНР Ван И на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом, окончательный срок уже продлевался два раза.
    Вид на Пекин
    Главы МИД РФ, Индии и Китая обсудят в Пекине Украину и Сирию
    03:21 02.02.2015
    118Отношение мира к ситуации в Украине
    В числе приоритетных вопросов также формирование архитектуры безопасности и сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе, координация позиций России, Индии и Китая в рамках региональных объединений и форумов и пр.
    Флаг Китая
    Китай призывает к выполнению Минских договоренностей - глава МИД Китая
    01:14 28.09.2014
    136Мирные переговоры в Минске
    Китай призывает все стороны в Украине выполнять Минские договоренности по прекращению огня, заявил министр иностранных дел КНР Ван И.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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