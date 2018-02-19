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    В НАТО обвинили Россию в развертывании новой ядерной гонки в Европе

    Тема:

    НАТО: надо или не надо? (319)

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    По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия, модернизируя свой арсенал ядерного оружия и проводя ядерные учения, рискует развязать новую ядерную гонку в Европе.
    Баллистическая ракета с ядерной боеголовкой РСД-10 Пионер. Архивное фото
    RIA News Антон Денисов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия рискует развязать новую ядерную гонку в Европе, пишет издание Bild.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "США в качестве одной из сторон договора РСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) установили, что Россия угрожает существованию соглашения и собирается разработать и испытать новую ракету средней дальности. Россия, модернизируя свой арсенал ядерного оружия и проводя ядерные учения, рискует (развязать) новую ядерную гонку в Европе", — заявил Столтенберг в интервью изданию.

    Он также призывал Россию к соблюдению договора о РСМД и прозрачности военных проектов и маневров.

    Ранее в МИД РФ заявили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности, по договору РСМД.

    Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе, ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.

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