В НАТО обвинили Россию в развертывании новой ядерной гонки в Европе

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия рискует развязать новую ядерную гонку в Европе, пишет издание Bild.

"США в качестве одной из сторон договора РСМД (договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) установили, что Россия угрожает существованию соглашения и собирается разработать и испытать новую ракету средней дальности. Россия, модернизируя свой арсенал ядерного оружия и проводя ядерные учения, рискует (развязать) новую ядерную гонку в Европе", — заявил Столтенберг в интервью изданию.

Он также призывал Россию к соблюдению договора о РСМД и прозрачности военных проектов и маневров.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия строго соблюдает свои обязательства по всем международным договоренностям, в частности, по договору РСМД.

Договор РСМД был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе, ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало знаменитый Карибский кризис.