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    В мире

    В Европарламенте заявили о высоком риске скорого применения ядерного оружия

    (обновлено: )83011
    Конфликт между Северной Кореей и США может вылиться в атомную войну, а также на планы Пентагона создать ядерное оружие малой мощности, отметили в Международной кампании по запрещению ядерного оружия.
    Ядерная опасность. Противогаз
    AFP/EMMANUEL DUNAND

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Специалисты "Международной кампании по запрещению ядерного оружия" (ICAN) опасаются, что в ближайшем будущем в мире может быть применено ядерное оружие.

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    Риск очень велик, мир сейчас ближе к катастрофе, чем когда-либо за последние 65 лет, заявила исполнительный директор ICAN Беатрис Фин, выступая в среду, 7 февраля, в Европарламенте в Страсбурге, передает DW.com.

    Она обратила внимание евродепутатов на то, что конфликт между Северной Кореей и США может вылиться в атомную войну, а также на планы Пентагона создать ядерное оружие малой мощности. Фин назвала новую ядерную доктрину Вашингтона шагом к тому, чтобы скорее применить ядерное оружие. По словам главы ICAN, подобные стремления наблюдаются и у других ядерных держав.

    "Мы видим новую очень опасную гонку ядерных вооружений, при которой стирается граница между ядерным и конвенциональным оружием", — подчеркнула Беатрис Фин. Она призвала страны ЕС присоединиться к договору ООН о запрете ядерного оружия, чтобы противостоять тенденции "игры ядерными мускулами".

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