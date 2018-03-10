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    Государственный комитет обороны КНДР

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Баллистическая ракета КНДР. Архивное фото
    КНДР пригрозила США и Южной Корее превентивным ядерным ударом
    00:58 07.03.2016
    1484Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Согласно заявлению северокорейского Комитета обороны, у КНДР есть одобренный высшим руководством собственный план военных операций освобождения Южной Кореи и нанесения удара по территории США.
    Ким Чен Ир
    Три года назад скончался северокорейский лидер Ким Чен Ир
    02:28 17.12.2014
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    Руководитель КНДР в 1994-2011 годах Ким Чен Ир родился, согласно северокорейской историографии, 16 февраля 1942 года (по другим источникам 1941 года).
    Флаг КНДР
    КНДР отклонила предложение Южной Кореи провести переговоры на высшем уровне
    05:20 29.10.2014
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    Переговоры были запланированы на 30 октября, но Госкомитет обороны КНДР выразил Сеулу протест против недавней попытки южнокорейских активистов запустить воздушные шары с агитационными листовками с территории Южной Кореи в КНДР.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
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