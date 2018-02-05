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    Зарубежье

    Как коснется Литвы ядерная программа США?

    (обновлено: )13720
    Напряженность отношений между Россией и США не снижается. Напротив, она переходит на уровень ядерного противостояния - и в центре внимания оказывается регион, в котором находится Литва, пишет Андрюс Пятринис.
    Бомбардировщик B-2
    wikipedia

    РИА Новости Украина

    Представляя новую стратегию Пентагона, министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что стратегическая гонка между государствами, а не терроризм, является самой важной задачей национальной безопасности США, и в частности — соперничество с такими ревизионистскими странами, как Китай и Россия, которые стремятся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям, пишет Sputnik Литва.

    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
    Скриншот с видео
    В мире началась гонка ядерного вооружения - Мусиенко

    В то же время в британской газете The Guardian появилась информация о том, что Америка собирается значительно обновить свою ядерную стратегию в ответ на действия России в этой области. Важно то, что планируется создать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности для морских баллистических ракет, которая должна окончательно заставить Москву воздерживаться от военных действий в Восточной Европе.

    Таким образом, напряженность отношений между Россией и США не снижается. Напротив, она переходит на уровень ядерного противостояния — и в центре внимания оказывается регион, в котором находится Литва. Поэтому стоит задуматься о том, как упомянутые планы Америки могут затронуть нашу страну.

    Хорошая новость

    Хорошей новостью в этой, казалось бы, пугающей истории является то, что стремление США модернизировать свой ядерный арсенал и расширить его возможности может быть лишь желанием компаний военно-промышленного комплекса страны хорошенько подзаработать, поскольку это — миллиардные контракты. И процесс в этом случае важнее, чем результат, который может быть и отрицательным — создавали, создавали, деньги присваивали, но не создали, потому что это оказалось слишком сложной технологической задачей.

    Пентагон
    flickr.com/David B. Gleason
    США планируют разработку новых ядерных вооружений

    Другими словами, Восточная Европа может и не оказаться в эпицентре ядерного конфликта. Однако если Пентагон действительно решил пойти по этому пути, можем вспомнить времена холодной войны, когда ядерное оружие в руках СССР и США в большей степени было гарантом стабильности, а не конфронтации. Короче говоря, мобильный тактический "ядерный зонтик" американцев должен окончательно успокоить Литву, потому что Россия испугается и не станет атаковать — конец спирали милитаризации. Но есть и другая сторона медали.

    Плохая новость

    За последние несколько лет на Западе было проведено множество аналитических исследований, которые выяснили, что Россия относительно легко и быстро может оккупировать балтийские государства и НАТО будет очень непросто их вернуть. В этом контексте альянс (и прежде всего США) столкнулся с дилеммой — мысленно попрощаться с Литвой, Латвией и Эстонией или готовиться к большому числу жертв, пытаясь их освободить.

    Оба варианта плохи, потому что в первом случае будет потеряно лицо Запада и НАТО может рухнуть как организация. Во втором погибнет много американцев, что еще хуже для Соединенных Штатов. И вот Вашингтон нашел выход: мы будем вас защищать — но ядерным оружием, потому что иначе злых русских не остановить. Ну а тот факт, что Вильнюс или Рига превратятся в пустыню — не проблема, ведь это не Нью-Йорк или Бостон и, кроме того, войны без потерь не бывает.

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    Если в Америке теперь такой план по спасению Восточной Европы, то Литва должна серьезно задуматься о том, какую значимость она представляет для своего стратегического партнера. Может быть, пришло время ориентироваться на европейскую (более гибкую) позицию в отношении России или даже самой начать диалог с Москвой?

    Иногда думаешь, что с такими друзьями и враги не нужны.

    Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

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