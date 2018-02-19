Охрана Трампа подралась из-за "ядерного чемоданчика" в Китае - СМИ

Jim WATSON / AFP

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Во время визита в Китай президента США Дональда Трампа в ноябре 2017 года между сотрудниками служб безопасности дух стран произошла потасовка из-за "ядерного чемоданчика", сообщает американское издание Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, инцидент произошел 9 ноября. После того как Трамп прошел в зал для переговоров с китайским руководством, за ним попытался пройти сотрудник службы безопасности с "ядерным чемоданчиком", который обычно всегда сопровождает президента. Однако охранник с принимающей стороны не дал ему пройти. Члены американской делегации вызвали главу аппарата Белого дома Джона Келли, который решительно направился в зал, со словами "мы заходим".

"Потом произошла суматоха. Китайский офицер безопасности схватил Келли, но Келли сбросил его руку, а затем агент Секретной службы США схватил китайского сотрудника и повалил его на землю", — описывает события издание.

Автор статьи утверждает, что, по его данным, представители китайской стороны в ходе инцидента "не получили доступ к ядерному чемоданчику и даже не дотронулись до него".

Ранее представитель Пентагона по вопросам политики Дэвид Трактенберг заявил, что США не намерены снижать порог применения ядерного оружия, главной целью остается сдерживание как ядерных, так и неядерных "стратегических атак".