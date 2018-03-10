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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Не читали, но одобряют. Госдеп США прокомментировал закон о Донбассе
    23:56 21.02.2018
    384Реинтеграция Донбасса: закон вступил в силу, что дальше?
    В Госдепе подчеркнули, что "Украина неоднократно демонстрировала свою приверженность минским соглашениям. Россия, наоборот, даже не приступила к выполнению своих минских обязательств по улучшению ситуации".
    Максим Яли. Архивное фото
    США усилят давление на Украину из-за "Минска" - Яли
    15:29 03.02.2018
    1832Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Ключевым периодом для урегулирования конфликта в Донбассе станет осень 2018 года, потому что после этого Украина и РФ уйдут на выборы, считает политолог международник.
    Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Архивное фото
    В рейтинге популярности Клинтон опережает Трампа на 8% - опрос
    00:46 08.08.2016
    286Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Всего в опросе, который проходил с 1 по 4 августа, приняли участие 815 зарегистрированных избирателей. Средняя погрешность в исследовании составляет около 4%.
    Автомобили провалились под землю в США
    Провал 12 автомобилей под землю в США 
    09:25 09.11.2015
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    Инцидент произошел в городе Меридиан. По словам свидетелей инцидента, сначала они услышали серию гулких звуков, а затем отключилось электричество и провалилась часть дороги.
    Полиция Балтимора. Архивное фото
    Полицейские застрелили безоружного афроамериканца в Балтиморе
    00:55 26.06.2015
    241Массовые беспорядки в Балтиморе
    Инцидент произошел в одном из пригородов Балтимора в четверг утром. Трое полицейских, стрелявших в Спенсера Ли Маккейна, отправлены в административный отпуск на время расследования.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Не читали, но одобряют. Госдеп США прокомментировал закон о Донбассе
    23:56 21.02.2018
    384
    В Госдепе подчеркнули, что "Украина неоднократно демонстрировала свою приверженность минским соглашениям. Россия, наоборот, даже не приступила к выполнению своих минских обязательств по улучшению ситуации".
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