В Госдепе подчеркнули, что "Украина неоднократно демонстрировала свою приверженность минским соглашениям. Россия, наоборот, даже не приступила к выполнению своих минских обязательств по улучшению ситуации".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
В Госдепе подчеркнули, что "Украина неоднократно демонстрировала свою приверженность минским соглашениям. Россия, наоборот, даже не приступила к выполнению своих минских обязательств по улучшению ситуации".