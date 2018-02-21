Не читали, но одобряют. Госдеп США прокомментировал закон о Донбассе

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В госдепартаменте США пока не ознакомились с текстом закона о реинтеграции Донбасса, однако убеждены, что власти Украины выполняют минские соглашения.

"Поскольку президент Порошенко только вчера подписал законопроект, мы не имели возможности ознакомиться с окончательным текстом закона и, следовательно, не можем комментировать (его) особенности на данном этапе", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы госдепартамента.

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"Отмечу, что Украина неоднократно демонстрировала свою приверженность минским соглашениям. Россия, наоборот, даже не приступила к выполнению своих минских обязательств по улучшению ситуации в области безопасности на востоке Украины", — добавил он.

Порошенко во вторник, 20 февраля, подписал закон о реинтеграции Донбасса (закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"). В документе Россия названа "агрессором", а неподконтрольные Киеву территории "оккупированными". Москва ранее заявляла, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

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В самопровозглашенных ДНР и ЛНР негативно оценили подписание Порошенко закона о Донбассе, а в России заявили, что документ "предполагает силовое решение в Донбассе".