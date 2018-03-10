По словам экс-премьер Франсуа Фийона, Олланд "уронил доверие" к президентской власти, необходимо его восстановить. Говоря о предстоящих выборах, он отметил, что будет бороться против левых и крайне правых - "против бездействия и демагогии".
В воскресенье, 2 октября, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошло так называемое "предварительное общественное голосование" - праймериз. Избиратели определяли кандидатов, достойных, по их мнению, участвовать в будущих выборах местных органов власти.
В воскресенье в самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе прошло так называемое "предварительное общественное голосование" - праймериз - на котором избиратели могли выбрать кандидатов, достойных, по их мнению, участвовать в будущих выборах местных органов власти.
Предварительное общественное голосование в ЛНР запланировано на 2 октября. Процесс предварительного общественного голосования пройдет в трех населенных пунктах ЛНР: городе Луганск, поселке Юбилейном и городе Александровске.
Госдеп признал связь между выплатой Ирану $400 млн и освобождением американских граждан, полиция Бразилии обвинила пловцов из США в обмане, фирма Манафорта проводила лоббистскую кампании в интересах Януковича, а на улицах США появился обнаженный Трамп.
По информации СМИ, Клинтон опережает соперника по популярности в 10 спорных штатах, в которых разворачивается основная борьба за голоса избирателей. В пяти из них - Колорадо, Вирджинии, Пенсильвании, Висконсине и Нью-Гемпшире ее преимущество составляет 9-11%.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".