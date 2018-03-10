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    праймериз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 62
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    Бенуа Амон
    Амон одерживает победу на праймериз Соцпартии во Франции
    22:08 29.01.2017
    222
    Как заявил глава верховного органа по проведению праймериз Тома Кле, по результатам с 60% избирательных участков, Бенуа Амон получил 58,65% голосов, а Мануэль Вальс - 41,35%.
    Премьер-министр Франции Мануэль Вальс. Архивное фото
    Вальс терпит поражение на праймериз во Франции - СМИ
    20:40 29.01.2017
    1458
    Свои голоса за бывшего министра образования Бенуа Амона отдали 58-60% участников праймериз. Первые официальные данные ожидаются в течение ближайших полутора часов.
    Флаг Франции
    Амон и Вальс проходят во второй тур праймериз во Франции
    22:13 22.01.2017
    295
    Как сообщил глава верховного органа по проведению праймериз Тома Кле, по результатам с 3090 (из 7530) участков, Бенуа Амон набирает 35,21%, Мануэль Вальс 31,56%, Арно Монтебур 18,70%.
    Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Фийон лидирует на праймериз во Франции с 66,6% голосов
    02:57 28.11.2016
    222
    После подсчета голосов на 9795 из 10229 участков (4,176 миллиона избирателей), экс-премьер Франсуа Фийон получает 66,6% голосов, экс-премьер Ален Жюппе - 34,4%.
    Кандидат на пост президента Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон
    Фийон призвал "покончить с жалкой пятилеткой" Олланда
    23:53 27.11.2016
    513
    По словам экс-премьер Франсуа Фийона, Олланд "уронил доверие" к президентской власти, необходимо его восстановить. Говоря о предстоящих выборах, он отметил, что будет бороться против левых и крайне правых - "против бездействия и демагогии".
    Ален Жюппе
    Жюппе признал поражение и поздравил Фийона с победой на праймериз во Франции
    22:31 27.11.2016
    437
    Согласно данным подсчета голосов с 6278 из 10229 участков (2,102 миллиона избирателей), Франсуа Фийон получает 68% голосов, экс-премьер Ален Жюппе - 32%.
    Второй тур праймериз партии Республиканцев в Париже
    Голосование на праймериз во Франции 
    21:25 27.11.2016
    222
    Во Франции в воскресенье, 27 ноября, прошел второй тур праймериз правых и центристов. В выборах приняли участие 2,926 миллиона человек - на 4,5% больше, чем в первом туре.
    Франсуа Фийон
    В воскресенье во Франции пройдет второй тур праймериз правоцентристов
    05:53 27.11.2016
    364
    С учетом ситуации в стране, кандидат от правых и центристов - крупнейшей оппозиционной силы - с большой долей вероятности в мае будущего года станет новым президентом Франции.
    Первый тур праймериз партии республиканцев в Париже
    Фийон и Жюппе лидируют на праймериз во Франции - первые данные
    22:18 20.11.2016
    847
    По данным с 2913 (из 10,2 тысячи) участков, Франсуа Фийон набирает 42,8%, Ален Жюппе - 26,0%, Николя Саркози - 24,4%, Брюно Ле Мэр - 3%, Натали Костюшко-Моризе - 2,1%, Жан-Фредерик Пуасон - 1,4%, Жан-Франсуа Копе - 0,3%.
    Первый тур праймериз партии республиканцев в Париже
    Более 2,5 млн человек проголосовали на праймериз во Франции - оргкомитет
    20:11 20.11.2016
    290
    Эксперты отмечают неожиданно высокую явку на первых в истории открытых праймериз правоцентристов, предполагая, что на конец дня она может составить около 4 миллионов.
    Первый этап праймериз в Донецке
    Праймериз в Донбассе: реакция ОБСЕ, Москвы и Киева
    07:10 03.10.2016
    17626Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В воскресенье, 2 октября, в самопровозглашенных ДНР и ЛНР прошло так называемое "предварительное общественное голосование" - праймериз. Избиратели определяли кандидатов, достойных, по их мнению, участвовать в будущих выборах местных органов власти.
    Первый этап праймериз в Донецке
    Предварительное общественное голосование в Донецке 
    00:59 03.10.2016
    341Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    В воскресенье в самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Донбассе прошло так называемое "предварительное общественное голосование" - праймериз - на котором избиратели могли выбрать кандидатов, достойных, по их мнению, участвовать в будущих выборах местных органов власти.
    Захарченко объяснил, зачем нужны были праймериз в ДНР и ЛНР. Видео
    Захарченко объяснил, зачем нужны были праймериз в ДНР и ЛНР 
    23:54 02.10.2016
    18562Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко проголосовал на одном из избирательных участков Донецка, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
    Флаг ЛНР
    Предварительное голосование пройдет в ЛНР в воскресенье
    00:25 02.10.2016
    540Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Предварительное общественное голосование в ЛНР запланировано на 2 октября. Процесс предварительного общественного голосования пройдет в трех населенных пунктах ЛНР: городе Луганск, поселке Юбилейном и городе Александровске.
    Статуя обнаженного Дональда Трампа в Нью-Йорке
    О чем пишут в мире: признание Госдепа, голый Трамп на улицах
    12:30 19.08.2016
    353Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Госдеп признал связь между выплатой Ирану $400 млн и освобождением американских граждан, полиция Бразилии обвинила пловцов из США в обмане, фирма Манафорта проводила лоббистскую кампании в интересах Януковича, а на улицах США появился обнаженный Трамп.
    Хиллари Клинтон
    Клинтон выигрывает у Трампа в "спорных" штатах - СМИ
    06:53 17.08.2016
    592Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    По информации СМИ, Клинтон опережает соперника по популярности в 10 спорных штатах, в которых разворачивается основная борьба за голоса избирателей. В пяти из них - Колорадо, Вирджинии, Пенсильвании, Висконсине и Нью-Гемпшире ее преимущество составляет 9-11%.
    Дональд Трамп и Хиллари Клинтон. Архивное фото
    В рейтинге популярности Клинтон опережает Трампа на 8% - опрос
    00:46 08.08.2016
    286Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Всего в опросе, который проходил с 1 по 4 августа, приняли участие 815 зарегистрированных избирателей. Средняя погрешность в исследовании составляет около 4%.
    В Нью-Йорке Клинтон приняла участие в гей-параде. Видео
    Клинтон в Нью-Йорке приняла участие в гей-параде 
    05:28 27.06.2016
    236Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон присоединилась к ежегодному гей-параду Pride в Нью-Йорке, чтобы выразить свою поддержку ЛГБТ-сообществу США.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в штате Индиана
    Путин получит выгоду от выхода Великобритании из ЕС - Трамп
    15:22 24.06.2016
    1558Выборы в парламент Великобритании как следствие Brexit
    По словам кандидата на пост президента США миллиардера Дональда Трампа, президент России Владимир Путин в каком-то роде получает выгоду от выхода Великобритании из Евросоюза.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    В США предотвратили покушение на Трампа
    02:38 21.06.2016
    236Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Молодой человек заявил, что хочет взять автограф у Трампа, однако в ходе разговора попробовал вытащить пистолет из кобуры полицейского.
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