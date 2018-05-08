Что значит отмена преференций США по Украине

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций. Об этом сообщают в Минэкономразвития. Эта система дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3,5 тысячи видов товаров из Украины. Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности, некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения и ряд электроприборов.

Решение США в отношении украинских товаров, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал кандидат экономических наук, эксперт Реанимационного Пакета Реформ Илья Несходовский.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки це може вдарити по українській економіці?

— По українській економіці це сильно не вдарить. Це вдарить по конкретних експортерах, які постачають саме продукцію, що попала під цей список. І це більше буде стосуватися зменшення їх рентабельності і зменшення конкурентності на тому ринку, на американському ринку, на який вони виходили з тими цінами, які є. Тому що мита, які впроваджують, так, вони погіршують конкуренцію. Але, звичайно, це відчутно для наших підприємств, тому що це той прибуток, який вони не отримують, а також, можливо, скорочення обсягів реалізації внаслідок того, що інша продукція буде більш вигідна. Тому, звичайно, нам необхідно вживати певні кроки для того, щоб цей перелік товарів ввозився безмитно, як і раніше.

Які кроки для цього необхідно здійснити? США висунули якісь вимоги?

— На даний момент у нас є тільки інформація, яка представлена Мінекономрозвитку, які говорять, що основна проблема чи, скажемо, претензія, яку висувають США по відношенню до України, це питання управління авторськими правами, інтелектуальними правами. І є законодавство, відповідно, про колективне управління, яке фактично, воно зараз прийнято лише, тільки пройшло перше читання, потребує другого читання, і у американців є претензія з приводу того, як американська інтелектуальна продукція продається в Україні. Це і питання програмного забезпечення, це і питання різноманітних творів, я маю на увазі музичних творів, відеотворів, тощо. І американці дійсно вважають… Але разом з цим, в принципі, в нас були гірші ситуації і раніше. Просто політика уряду Дональда Трампа на даний момент — це питання захисту свого власного американського ринку. Тому це також, крім цих підстав, які у нас на сьогодні є, я маю на увазі недостатню боротьбу України з піратством і управління авторськими правами, то все ж таки є ще одна така основна причина — це постійний економічний прагматизм, політика економічного прагматизму, яку на даний момент просуває Трамп. І це стосується введення мита, наприклад, на сталь, на алюміній, на інші види продукції, з яких виникають проблеми і з ЄС, і з Китаєм, з іншими країнами. І в цьому контексті також і перегляд тих угод, які на сьогодні діють з різними країнами у Америки, і як наслідок — перегляд і скасування, якщо це є можливим.

Китай і ЄС не тільки вели переговори, вони вводили дзеркальні заходи. Україна має відповідати на такі дії США?

— Торговельні війни завжди призведуть до негативу для всіх. Програють споживачі, програє економіка в цілому, є питання взагалі, наскільки коректно працює так звана СОТ, вільний ринок в межах всього світу. Тому поки що на даний момент ці санкції відкладені. Поки що розглядається їх введення. ЄС навіть домовився про те, що їх не будуть вводити, залишився Китай. Але якщо подивитися на торговельне сальдо, то у Китаю, звичайно, в даному випадку — гірша ситуація. Тому що більше саме китайських товарів заходить на американський ринок, а не навпаки. Щодо України, то, звичайно, сальдо нашої торгівлі є достатньо негативним. І застосовувати будь-які санкції ми, в принципі, не те, що навіть для нас це буде економічно невигідно, тому що ми отримаємо ще гіршу ситуацію, коли нам закриють ринок, тому що в нас дуже багато преференцій як з боку ЄС, так і з боку США. Тому відповідати в такому тоні в контексті розв'язання певної торговельної війни і блокування певних товарів, збільшення мита або впровадження мита, або впровадження обмеження, звичайно, в цьому випадку Україна тільки програє. Тому нам треба виконувати. І ми маємо об'єктивно визнати, що проблема з авторськими правами в Україні існує. І її треба вирішувати.

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Тобто якщо вирішать, тоді варто очікувати, що цей момент буде врегульований?

— На даний момент, по-перше, дане обмеження введене на 120 днів. Іншими словами, якщо ми нічого не зробимо протягом 120 днів, то тоді воно буде продовжено. Якщо ми виконаємо ті вимоги, які висунув до нас американський уряд, то тоді мита знову почнуть через 120 днів діяти. Тому ситуація, звичайно, для нас не є така плачевна, але це попередження про те, що ми маємо вирішувати питання. Якщо ми вирішимо це питання, то просто через 120 днів знову почне діяти цей пільговий режим.

Раніше США також скасовували преференційний режим для української металургійної продукції.

— Ні. Це як раз іде про те, що ми говорили. Це введення додаткового мита. І туди попали тільки Мексика, якщо я не помиляюся, Канада і ще деяка країна. Інші країни попадали, в тому числі і ЄС, і Китай. І Україна, звичайно. І це питання, продовжиться процес перемовин. Ті проблеми щодо антидемпінгових розслідувань, це залишилося ще на початку 2000-х років. Тобто після цього в нас, якщо я не помиляюся, на сьогодні діє лише тільки два антидемпінгових розслідування. І це в порівнянні з тим, що було в 2000-х, це, в принципі, є прийнятним, тому що інші країни також мають проти них, тобто проти цих країн, учасників СОТ, є відповідні розслідування в межах СОТ. Тобто в рамках функціонування СОТ. Тому на сьогодні в нас торговельної війни немає. Ми ведемо перемовини з приводу незастосування санкцій на сталь і алюміній. Як буде вирішено — будемо дивитися найближчим часом. Поки що Трамп відклав прийняття даного рішення. Але будемо дивитися, які будуть його подальші кроки.

Наскільки взагалі США — важливий економічний партнер, торговельний партнер для України? Наскільки в нас великий товарообіг і співвідношення експорту та імпорту?

— Звичайно, в нас вони далеко знаходяться після європейського ринку, азійського ринку. І тут більше пов'язано з тим, що наш товар, наша продукція на сьогодні не відповідає американським стандартам. Тобто ми ще повинні відповісти. От коли ми свого часу підписували Угоду про асоціацію з ЄС, це як раз була вимога, що українські товари мають відповідати стандартам. Та ж сама ситуація і з американським ринком. Наші товари мають відповідати американським стандартам. Тому це перший крок, який треба зробити. Хоча і на сьогодні, наскільки мені відомо, окремі компанії виходять, використовують інші режими поставки. Звичайно, це в невеликих об'ємах. Але, як мінімум, іде розвідка. Якщо наш товар буде відповідати, бо основний товар, який? Сировина. Далі ідуть окремі прилади, харчова продукція, тощо. До речі, той перелік, який був скасований, охоплює достатньо вагому частку нашої продукції. Тому необхідно, звичайно, вирішувати це питання. І виконувати ті вимоги, які до нас висувають.