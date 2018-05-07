США удвоят финпомощь Украине на... кибербезопасность

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Владимир Матвеев, обозреватель

США намерены удвоить размер финансовой помощи Украине на усиление кибербезопасности с пяти до десяти миллионов долларов, сообщил помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Митчелл после встречи с президентом Украины Порошенко в Киеве, сообщается на странице Госдепартамента США в Twitter.

"Мы обсудили вопрос кибербезопасности, и я с гордостью рад сообщить, что мы (США) удваиваем нашу помощь в этом направлении – усилении кибербезопасности — с пяти миллионов долларов до десяти миллионов долларов", — цитирует помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсса Митчелла (A. Wess Mitchell) Радио Свобода.

Напомним, палата представителей Конгресса США 404 голосами 7 февраля одобрила законопроект о поддержке кибербезопасности Украины "в условиях российской агрессии". В конце февраля проект закона был внесен в Сенат. Документ должен быть еще подержан верхней палатой Конгресса США и подписан президентом.

Митчелл также выразил поддержку США усилиям Порошенко по соблюдению рекомендаций МВФ.

На брифинге в Киеве 2 мая после встречи с президентом Порошенко Митчелл сказал, что Соединенные Штаты будут вводить новые санкции против России в случае, "если РФ продолжит вмешательство в дела Украины".

Как сообщает Голос Америки в ходе встречи были обсуждены ситуация с безопасностью в Донбассе и первоочередные шаги "для достижения прогресса в мирном урегулировании".

В частности, стороны скоординировали подходы касательно реализации инициативы по миротворческой миссии ООН.

"Скоординированы подходы к реализации инициативы по размещению миротворческой миссии ООН на Донбассе, включительно с неконтролируемым участком украинско-российской государственной границы", — отмечается на сайте украинского президента.

Как сообщается, отмечена "ответственность России за полное выполнение Минских договоренностей и соответственно необходимость продолжения санкций против РФ до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым".

Как сообщается, Порошенко "призвал американскую сторону к более активному привлечению к вопросу освобождения украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах, и украинских заложников".

Американское издание напоминает, что на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 2 мая был рассмотрен вопрос введения санкций в отношении юридических и физических лиц, которые "связаны с российской агрессией против Украины".

Сообщается, что в ходе встречи стороны также скоординировали "шаги по противодействию строительству проекта "Северный поток – 2".

В ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии отметил, что "Украина была и остается сильным и надежным партнером США в регионе".

"Наша поддержка Украины очень глубокая, и она не только на уровне ветвей власти, но и народа США. Для нас важно внедрять программы поддержки и защиты, прежде всего оборонного характера, для Украины", — цитирует Митчелла Голос Америки со ссылкой на правительство Украины.

Стороны также обсудили ряд моментов, которые касаются сотрудничества с МВФ, а также пути развития взаимной торговли, сообщает Global Times. Стороны договорились продолжать переговоры, учитывая стратегическое партнерство стран.

"Наш приоритет – чтобы Украина была стабильной и в безопасности. Мое предложение – делайте все необходимые шаги, которые в вашей компетенции, чтобы показать МВФ, что ваши намерения серьезны. Анализ ситуации, аргументация решений и их реализация должны сработать", — сказал помощник госсекретаря США.

По итогам встречи с Митчеллом спикер украинского парламента Андрей Парубий отметил, что стороны "обговорили стратегические вопросы сотрудничества Украины и США", и выразил благодарность "американским союзникам за поддержку Украины".

В ходе встреч с высокопоставленными чиновниками Украины Митчелл помимо "твердой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины" отметил важность для страны имплементации экономических и антикоррупционных реформ, передает сайт Госдепартамента США.

Показательно, что Уэсс Митчелл прибыл в Украину в тот момент, когда операция на востоке Украины стала называться войсковой, а не антитеррористической, и противотанковые ракетные комплексы Javelin доставлены в Украину. В Вашингтоне рассчитывают, что Украина будет использовать его впоследствии только для самообороны.

Напомним, во время выступления на Форуме народной дипломатии НАТО-Грузия 30 апреля Уэсс Митчелл подтвердил твердую поддержку США территориальной целостности и суверенитета Грузии.