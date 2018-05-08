Торговый оборот между Россией и Украиной в 2018 стремительно растет

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе-марте 2018 года составил 3,373 миллиарда долларов, показав рост на 30,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

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Экспорт из РФ в Украину составил 2,095 миллиарда долларов (рост на 30,7%), импорт в РФ с Украины — 1,278 миллиарда (рост на 30,1%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ выросла до 2,1% с 2% годом ранее.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что по вине России ее доля во внешнеторговом обороте страны упала более чем втрое — до 9%.