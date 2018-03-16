Стало известно, насколько в 2018 вырос торговый оборот между РФ и Украиной

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе 2018 года составил 946,8 миллиона долларов, показав рост на 33,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

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Экспорт из РФ в Украину составил 568,6 миллиона долларов (рост на 30,7%), импорт РФ из Украины — 378,2 миллиона долларов (рост на 37,9%).

Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе выросла до 1,9% с 1,8% годом ранее.

Ранее Госстат Украины сообщал, что объем экспорта российских товаров в Украину составил 7,2 млрд.долл., что почти на 40% больше прошлогодних показателей. Объем импорта украинских товаров в Россию, в свою очередь, достиг 3,9 млрд., увеличившись на 10%. В целом, товарооборот между странами увеличился на 28,6% и составил $9,36 млрд.