наверх
16.03.201815:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.01+ 0.10
  • EUR32.18+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Стало известно, насколько в 2018 вырос торговый оборот между РФ и Украиной

    28014
    По информации Федеральной таможенной службы России, экспорт из РФ в Украину составил 568,6 миллиона долларов (рост на 30,7%), импорт РФ из Украины - 378,2 миллиона долларов (рост на 37,9%).
    Флаги Украины и России
    УНИАН

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Оборот внешней торговли между Россией и Украиной в январе 2018 года составил 946,8 миллиона долларов, показав рост на 33,5% в годовом выражении, свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.

    Саммит G20 в Гамбурге. Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Грядет всемирная торговая война

    Читайте также: Сколько евросказками ни корми, а с Россией торговля больше

    Экспорт из РФ в Украину составил 568,6 миллиона долларов (рост на 30,7%), импорт РФ из Украины — 378,2 миллиона долларов (рост на 37,9%).

    Доля Украины в общем обороте внешней торговли РФ в январе выросла до 1,9% с 1,8% годом ранее.

    Ранее Госстат Украины сообщал, что объем экспорта российских товаров в Украину составил 7,2 млрд.долл., что почти на 40% больше прошлогодних показателей. Объем импорта украинских товаров в Россию, в свою очередь, достиг 3,9 млрд., увеличившись на 10%. В целом, товарооборот между странами увеличился на 28,6% и составил $9,36 млрд.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Верховная Рада. Архивное фото
    Из героев в злодеи: Савченко обвиняют в перевороте
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Одна гривна, монета
    Смолий - глава НБУ: что изменится после ухода Гонтаревой?
    Газораспределительная станция в Украине. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом