Акцизы наступают! Алкоголь и сигареты в Литве прячутся "в тень"

РИА Новости Украина

На рынке Литвы растет доля незаконной торговли алкогольной и табачной продукцией, говорится в исследовании литовского Института свободного рынка.

По оценкам экспертов, в последние три года в республике сокращалась незаконная торговля алкоголем, но в этом году она вновь увеличилась. Исследование показывает, что "в тени" продаются 24 процента алкогольной продукции на рынке, пишет Sputnik Литва.

Согласно результатам опроса населения, проведенного компанией RAIT, около 12 процентов литовцев приобретали и потребляли алкоголь, оказавшийся на рынке незаконно. Это на четыре процента выше, чем в 2015 году. Опрос также показал, что большинство граждан все чаще оправдывают незаконную торговлю крепкими алкогольными напитками. В настоящее время всего 45 процентов литовцев выступают против незаконной продажи акцизных товаров.

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Вице-президент Института свободного рынка Витаутас Жукаускас отметил, что в случае повышения цен на акцизы и легальный алкоголь, люди начинают искать альтернативу, тем самым создаются условия для теневой экономики в сфере акцизных товаров.

Помимо покупки нелегального алкоголя литовцы также предпочитают ездить за акцизным товаром в соседние страны. По данным опроса, проведенным "Балтийскими исследованиями", семь процентов литовцев приобретали алкоголь в Польше, четыре процента – в Латвии, два процента – в Белоруссии и России.

Жукаускас подчеркивает, что приобретение легального алкоголя в других странах является альтернативой теневой экономики в Литве.

В марте этого года Сейм Литвы повысил акцизы на крепкие алкогольные напитки. Ставки акцизов на пиво выросли на 112%, на вино и подобные напитки — от 92 до 111%, на этиловый спирт — порядка 23%.

В 2017 году на рынке Литвы продажа незаконного табака также повысилась примерно на два процента и достигла пятой части от общей доли рынка. В основном контрабандный табак переправляется в республику из Белоруссии.

С марта следующего года в стране увеличатся акцизы на табачную продукцию. Литовский парламент утвердил, что стоимость сигарет поднимется до 59 евро за тысячу штук, минимальная комбинированная ставка за тысячу сигарет будет не менее 96 евро.