наверх
31.12.201705:01
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Президент Порошенко продлил мораторий на продажу сельхозземель

    Тема:

    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ (510)

    (обновлено: )4910
    По сообщению пресс-служба главы государства, президент Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в раздел Х Земельного кодекса Украины, принятого Верховной Радой 7 декабря 2017 года.
    Подписание закона. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.

    Поле. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Земля или воля! Состоится ли земельная реформа в Украине?

    Читайте также: Деньги на двоих. Ахметов и Порошенко наживутся на подорожании электроэнергии

    Верховная Рада 7 декабря приняла закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2019 года. Документ предусматривает, что правительство до 1 июля 2018 должно разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

    "Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в раздел Х Земельного кодекса Украины, принятого Верховной Радой 7 декабря 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

    Отмечается, что документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.

    Реализация закона должна позволить обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

    Верховная Рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует в Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте нет консенсуса по данному вопросу, ряд фракций выступают против открытия рынка земли, опасаясь, что большие иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Рождественская ярмарка в центре Киева
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Захват "Укрпочты" в Харькове
    Захват здания "Укрпочты" в Харькове
    Здание НКРЭКУ
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Украинский военный в зоне АТО. Архивное фото
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие