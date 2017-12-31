Президент Порошенко продлил мораторий на продажу сельхозземель

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельскохозяйственных земель до 2019 года, сообщила пресс-служба главы государства.

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Верховная Рада 7 декабря приняла закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2019 года. Документ предусматривает, что правительство до 1 июля 2018 должно разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

"Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о внесении изменений в раздел Х Земельного кодекса Украины, принятого Верховной Радой 7 декабря 2017 года", — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что документ продлевает на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.

Реализация закона должна позволить обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения. Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Верховная Рада в ноябре 2016 года продлила мораторий на продажу сельхозземель до 1 января 2018 года. Этот мораторий действует в Украине уже 14 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте нет консенсуса по данному вопросу, ряд фракций выступают против открытия рынка земли, опасаясь, что большие иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.