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    Индустриальный cоюз Донбасса

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Сергей Тарута. Архивное фото
    В России задержали бизнес-партнера Таруты
    18:51 07.02.2018
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    По словам Сергея Таруты, задержанный Олег Мкртчан - не только акционер, но и гендиректор Индустриального союза Донбасса, ответственный за всю финансово-хозяйственную деятельность корпорации.
    Алчевский металлургический комбинат
    ИСД теряет контроль над "Алчевским металлургическим комбинатом"
    03:46 30.11.2017
    2581
    ИСД заявляет, что теряет контроль не только над ПАО "Алчевский металлургический комбинат", но и над ПАО "Алчевский коксохимический завод" и ОАО "Экоэнергия", которые в целом являются значительной частью бизнеса этой группы.
    Алчевский металлургический комбинат
    Блокада в Донбассе: Алчевский меткомбинат несет колоссальные убытки
    00:22 08.03.2017
    2459Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По данным корпорации "Индустриальный союз Донбасса", Алчевский металлургический комбинат не осуществил поставки стального сляба и металлопроката в адрес европейских потребителей на общую сумму около 55,7 миллиона валютной выручки.
    Участники блокады Донбасса. Архивное фото
    "Индустриальный союз Донбасса" недополучил $41 млн из-за торговой блокады
    15:56 22.02.2017
    281Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    В корпорации уточнили, что, в частности, "Алчевский металлургический комбинат" не осуществил поставки стального сляба и металлопроката в адрес европейских потребителей на общую сумму около 21,2 миллиона валютной выручки.
    Днепровский металлургический комбинат в Каменском
    ИСД заявляет об угрозе остановки меткомбината в Каменском из-за блокады
    13:49 17.02.2017
    591Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Металлургический комбинат в Каменском Днепропетровской области находится на грани остановки производства, сообщили в корпорации "Индустриальный союз Донбасса".
    Пожар в офисе компании ИСД в Донецке
    В Донецке горит офис нардепа Таруты 
    17:04 17.08.2016
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    В среду, 17 августа, в Донецке на улице Щорса произошел пожар в офисе фирмы "Индустриальный союз Донбасса", совладельцем которой является народный депутат Сергей Тарута.
    Игорь Коломойский
    Бойцовский клуб олигархов. На ринге Коломойский и Пинчук
    13:58 24.12.2014
    6050Украина. Политический кризис
    Двое украинских олигархов Виктор Пинчук и Игорь Коломойский никак не могут поделить бизнес. В истории противостояния разбирался корреспондент РИА Новости Украина.
    Сергей Тарута
    Суд в Красноярске РФ признал банкротом комбинат, связанный с Тарутой
    12:34 11.11.2014
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    Сергей Тарута выступил поручителем одного из самых крупных в Сибири комбината по производству шпона и фанеры ООО "Енисейский фанерный комбинат" (ЕФК).
    Судебный молоток
    Суд обязал корпорацию ИСД выплатить жительнице Донецка более $24 млн
    22:01 15.01.2013
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    Суд обязал "Индустриальный Союз Донбасса" выплатить более 24 миллионов долларов в качестве морального ущерба жительнице Донецка Людмиле Микитиной, внучка которой в 2000 году погибла под колесами автомобиля, принадлежавшего корпорации.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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