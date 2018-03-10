ИСД заявляет, что теряет контроль не только над ПАО "Алчевский металлургический комбинат", но и над ПАО "Алчевский коксохимический завод" и ОАО "Экоэнергия", которые в целом являются значительной частью бизнеса этой группы.
По данным корпорации "Индустриальный союз Донбасса", Алчевский металлургический комбинат не осуществил поставки стального сляба и металлопроката в адрес европейских потребителей на общую сумму около 55,7 миллиона валютной выручки.
В корпорации уточнили, что, в частности, "Алчевский металлургический комбинат" не осуществил поставки стального сляба и металлопроката в адрес европейских потребителей на общую сумму около 21,2 миллиона валютной выручки.
Суд обязал "Индустриальный Союз Донбасса" выплатить более 24 миллионов долларов в качестве морального ущерба жительнице Донецка Людмиле Микитиной, внучка которой в 2000 году погибла под колесами автомобиля, принадлежавшего корпорации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".